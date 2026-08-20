Estudantes de Salvador são selecionados para intercâmbio em Portugal

Quinze estudantes e um professor da rede pública municipal de Salvador foram selecionados para participar, em novembro, de um intercâmbio cultural em Portugal pelo projeto “Era Uma Vez… Brasil”. Durante dez dias em Lisboa, o grupo terá contato com museus, monumentos históricos e escolas portuguesas, em uma experiência que pretende ampliar a compreensão dos jovens sobre a formação histórica e cultural do Brasil.

A viagem integra a décima edição do projeto de arte-educação, que envolve estudantes de escolas públicas de nove municípios de três estados: Bahia, Pernambuco e São Paulo. Ao todo, mais de 80 estudantes e professores participam da iniciativa em 2026. Na Bahia, além de Salvador, estão envolvidos os municípios de Camaçari, Mata de São João e Jacobina.

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A preparação para o intercâmbio começou ainda no primeiro semestre, com atividades realizadas ao longo do ano letivo. Os estudantes passaram por etapas como “Fatos Históricos” e o “Campus de Arte-Educação”, nas quais produziram histórias em quadrinhos e curtas-metragens inspirados em temas como ancestralidade, identidade e resistência.

O trabalho propõe uma releitura da História do Brasil a partir de narrativas que, segundo a proposta do projeto, nem sempre aparecem nos livros didáticos tradicionais, com destaque para a participação dos povos indígenas e afro-brasileiros na construção do país. Nesta edição, o tema é “Quem conta a nossa história? A participação indígena e afro-brasileira na formação do Brasil”.

Lançamento do livro: " Quem Conta a Nossa História?" - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Aprender para além da sala de aula

Para Consuelo Almeida, gerente da rede municipal do Ensino Fundamental Anos Finais e da Educação de Jovens e Adultos, a experiência internacional representa uma oportunidade de ampliar os horizontes dos estudantes.

“É muito importante possibilitar isso, porque você abre, na verdade, o olhar no sentido, o horizonte, que existem vários outros espaços fora do território que ele ocupa.”

Segundo ela, a dimensão artística também contribui para o desenvolvimento de outras áreas do conhecimento. “Todo o trabalho que é feito com arte é interdisciplinar e também envolve os outros componentes curriculares”, afirmou.

Além da viagem, o projeto tem como resultado a produção dos próprios estudantes. Nesta edição, foi lançado um livro com as 100 melhores histórias em quadrinhos desenvolvidas pelos participantes dos nove municípios. A publicação será distribuída em bibliotecas do Brasil e de Portugal. A programação também inclui a exibição dos curtas-metragens produzidos durante o Campus de Arte-Educação.

Sonho que começa na escola

A experiência também representa a conclusão de um processo iniciado dentro das escolas. Professor de História da Escola Municipal Iacy Vaz Fagundes, Renilson Miranda participa do projeto desde 2016 e chega à sétima edição da iniciativa. Desta vez, foi contemplado para representar a capital baiana na Europa.

Para ele, uma das principais contribuições está em mostrar aos estudantes que projetos como esse podem transformar aquilo que parece distante em um objetivo possível.

“Eu sempre achei muito mais importante vender o sonho para eles, mostrar que sonhar é muito mais possível, que sonhar é importante, necessário e possível.”

O professor afirma que a viagem representa também uma responsabilidade com os demais profissionais e estudantes da rede. “É uma honra representar as boas práticas da minha rede”, disse.

A produtora executiva do projeto, Marici Vila, destaca que o intercâmbio não deve ser compreendido apenas como uma viagem ao exterior, mas como uma oportunidade de protagonismo para os jovens da escola pública.

“Dar essa oportunidade para que eles sonhem, para que eles busquem, né? Vislumbrar um objetivo, uma motivação, um propósito.”

Para ela, o retorno dos estudantes às comunidades também é parte importante da experiência. A expectativa é que os participantes compartilhem o que aprenderam e atuem como referências para outros jovens.

Entre os estudantes selecionados está Yasmin, aluna do 8º ano da Escola Municipal Manoel Henrique da Silva Barradas. A jovem conta que ficou feliz ao descobrir que participaria do intercâmbio e já escolheu alguns dos lugares que pretende conhecer em Lisboa.

Durante o projeto, ela produziu uma história em quadrinhos sobre Chiquinha Gonzaga, primeira maestrina do Brasil. A escolha teve relação com sua própria trajetória na música, já que a estudante toca violino.

“Eu aprendi que, geralmente, em filmes, mostram que os indígenas eram muito ferozes, muito violentos. Mas a gente aprendia no Campus que, na verdade, não era assim e que eles construíram nossa história também. Isso muda totalmente a visão que a gente tem”, relatou.

Para Ismael Santana, pai da estudante, a seleção representa o resultado de um processo de dedicação que envolveu toda a família. Ele acompanhou a filha desde a inscrição até a produção das histórias em quadrinhos.

“Independentemente de você conquistar e ir para Portugal ou não, você já conquistou. Você se interessou, fez seu livro, escreveu seu quadrinho, e isso é o mais importante: adquirir um conhecimento que ninguém vai tirar de você.”

Ismael Santana com filha, Yasmin Samma, aluna da escola municipal Manoel Henrique da Silva Barradas - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Em Lisboa, os estudantes de Salvador estarão junto a outros jovens brasileiros dos três estados participantes. A programação prevê momentos de troca com estudantes portugueses, visitas a espaços históricos e atividades voltadas à apresentação das produções desenvolvidas ao longo do projeto.

A proposta, assim, leva para fora da sala de aula uma experiência construída durante meses e transforma os estudantes em protagonistas da própria produção de conhecimento, com a História do Brasil como ponto de partida para conhecer novos territórios, culturas e possibilidades.