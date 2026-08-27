EDUCAÇÃO
São Francisco do Conde promove aulão de preparação para o Enem
Atividade terá foco nos conteúdos mais cobrados no exame
Estudantes de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), terão um novo encontro de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste sábado, 29. O Aulão aPRÓva Enem 2026 será realizado das 8h às 12h, no auditório da Secretaria Municipal da Educação (Seduc).
Nesta edição, a programação será voltada à área de Matemática. Os professores devem abordar conteúdos que costumam ser cobrados no exame, com o objetivo de auxiliar os participantes na reta final de preparação para as provas.
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Idealizado pela estudante de Letras da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Brenda Lima, o projeto é realizado com o apoio da Seduc, por meio do Departamento de Programas e Projetos. A iniciativa busca fortalecer a preparação e a confiança dos estudantes que pretendem ingressar no ensino superior.
A primeira edição do aulão foi realizada no dia 22 de agosto e reuniu aproximadamente 60 participantes. Para o encontro deste sábado, a expectativa é receber entre 70 e 80 estudantes.
O público-alvo da iniciativa é formado por alunos do Ensino Médio das escolas CEMSB e CEAJAT, principalmente da rede pública. No entanto, o aulão é aberto à participação de estudantes de outras redes e faixas etárias.
Na primeira edição, por exemplo, participaram desde estudantes mais jovens até pessoas que já concluíram a educação básica. Entre elas estava Alana, de 14 anos, estudante da Escola Clara Visão e matriculada no Ensino Fundamental II, além de uma participante com mais de 50 anos.
As aulas deste sábado serão conduzidas pelo professor Thyago Roberto e por um dos professores de Matemática do grupo Geração Mil.
Para a secretária municipal da Educação, Vanessa Dantas, a primeira edição representou um momento de incentivo aos jovens que se preparam para o Enem. “Foi um verdadeiro encontro com a educação, o conhecimento e, principalmente, com os sonhos dos nossos jovens de São Francisco do Conde”, afirmou.
Segundo ela, a iniciativa foi pensada para incentivar e fortalecer os estudantes na preparação para o exame e na busca por uma vaga no ensino superior. “O futuro começa com as oportunidades que construímos hoje”, destacou a secretária.