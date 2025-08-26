Workshop em Vitória da Conquista é realizado nesta terça

Imagem ilustrativa: workshop 'Educação que salva vidas: direção defensiva', em Salvador - Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

O workshop 'Educação para o Trânsito' acontece nesta terça-feira, 26, no Centro Territorial de Educação Profissional de Vitória da Conquista (CETEP), no campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), das 8 às 17 horas.

O encontro, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), reunirá professores do 3º ano do Ensino Médio, coordenadores pedagógicos e gestores escolares da rede estadual da Bahia que integram o Núcleo Territorial de Educação (NTE) 20 - Vitória da Conquista.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A programação oferece um espaço de formação continuada com atividades teóricas e práticas, que podem ser aplicadas em sala de aula, incentivando o pensamento crítico e a cidadania dos estudantes. A expectativa é que os participantes atuem como multiplicadores do conhecimento, fortalecendo a conscientização sobre segurança viária e cidadania em suas comunidades escolares.

As atividades serão conduzidas pela coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, junto às pedagogas do A TARDE Educação, Jéssica Gouveia e Emily Figueiredo.