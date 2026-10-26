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ELEIÇÕES

A TARDE Eleições analisa reeleição de Lula, peso da Bahia nas urnas e bastidores de Brasília

Edição especial desta segunda-feira debate o resultado final apurado pelo TSE

Redação
Por Redação
O presidente reeleito do Brasil, Lula (PT)
O presidente reeleito do Brasil, Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

A confirmação da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das Eleições 2026 é o tema central do programa A TARDE Eleições desta segunda-feira, 26.

Apresentado por Eduardo Dias e Juliana Nobre, o programa conta com comentários de Cássio Moreira e Léo Almeida no estúdio e participação ao vivo da jornalista Olga Amaral direto de Brasília, indo ao ar às 15h.

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A atração detalha os números finais consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que apontaram a vitória de Lula com 51,79% dos votos válidos frente aos 48,21% obtidos pelo senador Flávio Bolsonaro (PL).

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SEGUNDO TURNO

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A bancada destaca o peso estratégico do eleitorado baiano, onde o candidato reeleito obteve 71,31% dos votos válidos (mais de 6,4 milhões de votos).

Direto de Brasília, a repórter Olga Amaral traz as primeiras repercussões no Palácio do Planalto, a reação dos partidos no Congresso Nacional e as articulações iniciais para a fase de transição e composição do novo governo.

Acompanhe a transmissão

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a tarde eleições eleições Lula

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