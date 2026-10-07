Analista aponta crescimento de Jerônimo nas grandes cidades

A reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para mais quatro anos no comando do Palácio de Ondina, no último domingo, 4, traz um cenário diferente da eleição de 2022, com um avanço do petista nas grandes cidades baianas.

Em alguns dos municípios em que saiu derrotado nas urnas na disputa anterior, mesmo sendo eleito para o governo, Jerônimo reverteu os votos, conseguindo vencer ou ampliar sua votação nesses colégios eleitorais.

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O cientista político Cláudio André de Souza, colunista do Grupo A TARDE, apontou, em entrevista ao portal A TARDE, esse crescimento no desempenho de Jerônimo.

O analista afirmou, ao ser questionado sobre o aumento nos números do governador reeleito, que esse avanço nos grandes municípios foi “decisivo”.

“Essa diferença de Jerônimo envolve um padrão de variação do voto diretamente associado às pequenas cidades. Então, diante dos dados, a gente teve uma variação grande nas cidades como um todo e, ao mesmo tempo, o que é possível perceber é que teve um crescimento de Jerônimo na maior parte das cidades e também nas grandes (cidades). Então, ele melhorou o desempenho nas grandes cidades, e isso é um fator decisivo”, pontuou o analista político.

Os números de Jerônimo Rodrigues nas cidades

Jerônimo teve um aumento significativo em algumas das grandes cidades da Bahia. Em Juazeiro, por exemplo, o candidato petista saiu de 54.864 votos no primeiro turno em 2022 para 74.319 votos na eleição do último domingo, 4, sendo o candidato mais votado na cidade.

A gente está diante de um cenário que é bastante forte para o governador

Jerônimo também apresentou salto na votação em outras grandes cidades, como Jacobina, Paulo Afonso, Camaçari, Serrinha e Salvador, onde conteve o poder do seu adversário, ACM Neto (União Brasil), no seu principal reduto eleitoral.

“Juazeiro, ele [Jerônimo] teve 47,8% em 2022 no segundo turno, agora ele teve 59%. Em Jequié ele caiu, em Serrinha ele subiu de 59.7% para 68.3%. Em Jacobina ele subiu de 52.4% para 62.4%. Em Paulo Afonso ele subiu de 63.2% para 72%. No mapa das grandes cidades, ele melhorou Salvador”, destacou o analista.

Lula pode virar o jogo e Bahia é fundamental

Segundo colocado no primeiro turno da eleição para o Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá a missão de reverter os números para derrotar o senador Flávio Bolsonaro (PL) no dia 25 de outubro.

Para Cláudio André de Souza, é possível uma reação de Lula até o segundo turno. Para isso, a Bahia, quarto maior colégio eleitoral do país, terá um papel fundamental no tabuleiro eleitoral.

“Eu penso que é possível reverter, e a Bahia vai cumprir um papel importante, em especial porque a força do governador após a reeleição permite, além disso, estar com os prefeitos, para correr atrás do voto e até mesmo tentar mapear quais são as cidades que é possível virar voto”, pontuou o analista político, que completou.

“Pegando o mapa da Bahia, você tem várias cidades. Eu penso que esse é o primeiro caminho que a gente deve levar em consideração, para que com isso a Bahia possa contribuir. É possível a gente colocar uma análise para cima de cidades que são estratégicas. Eu penso que é essa estratégia que vai estar colocada agora, pensando na força do governador Jerônimo, e tentar reverter o máximo de votos”, pontuou.