"Banho de sangue": Erika Hilton recebe ameaça de morte na eleição

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A deputada federal Erika Hilton, candidata à reeleição, precisou mudar a programação de votação neste domingo, 4, depois de receber uma ameaça de morte por e-mail. A mensagem foi enviada pela manhã e continha ofensas e ataques transfóbicos.

Por causa do risco, Erika adiou a ida às urnas, inicialmente prevista para o período da manhã, e reforçou o esquema de segurança. A parlamentar registrou boletim de ocorrência e deve votar ainda neste domingo acompanhada pela equipe de proteção.

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Mensagem citava dados pessoais

No e-mail, o autor afirmou ter acesso a informações pessoais e ao endereço da deputada. Em um dos trechos, disse saber "tudo" sobre Erika e ameaçou matá-la. Na sequência, também afirmou que haveria um "banho de sangue".

A mensagem foi enviada por meio do Onion Mail, serviço usado para dificultar o rastreamento da origem do envio.

Veja o email

"Eu prometo que vou vingar todos os brasileiros. Eu sei tudo sobre você, eu vou te matar em breve. Eu sei o seu endereço, eu sei tudo sobre você. Acontecerá o tão aguardado banho de sangue que todos os brasileiros patriotas esperam."