Casal de idosos de 101 e 89 anos vai às urnas neste domingo, 4

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Um casal de idosos, de 101 e 89 anos, chamou a atenção de quem esteve no início da tarde deste domingo, 4, no Educandário Divino Mestre, em Conceição do Coité, no nordeste da Bahia. Isso porque, mesmo não sendo mais obrigados a votar nas eleições, eles compareceram às urnas para exercer o direito à cidadania.

Seu Geraldino Ferreira da Silva, mais conhecido como Geraldino Sapateiro, e a esposa, Josefa Epifânia dos Santos, dona Zusa, chegaram ao colégio eleitoral, por volta das 12h30. Eles estavam acompanhados dos filhos, o professor Geninaldo dos Santos Ferreira, de 59, e de Dulce Cleide Ferreira dos Santos, de 62.

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Seu Geraldino votando - Foto: Reprodução Calila Notícias

A cunhada de seu Geraldino, Maria José dos Santos Silva, dona Lilita, de 91, também foi às urnas. Geraldino, Zusa e Lilita votaram nas seções 10 e 11 do Divino Mestre.

Os três foram acompanhados por Geninaldo dos Santos Ferreira, professor, de 59 anos, e Dulce Cleide Ferreira dos Santos, de 62 anos, filhos de Geraldino e Zusa.

Geraldino, Zusa e Lilita votaram nas seções 10 e 11 do Divino Mestre. Mesmo com a idade avançada, fizeram questão de comparecer ao local de votação e exercer a cidadania. As informações são do Calila Notícias.