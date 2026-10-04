Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

DIREITO À CIDADANIA

Casal de idosos de 101 e 89 anos vai às urnas neste domingo, 4

Geraldino Sapateiro e dona Zusa foram votar em Conceição do Coité acompanhados dos filhos

Andrêzza Moura
Por
Seu Geraldino Sapateiro, dona Zusa e dona Lilita foram às urnas exercer direito à cidadania
Seu Geraldino Sapateiro, dona Zusa e dona Lilita foram às urnas exercer direito à cidadania - Foto: Reprodução Calila Notícias
Eleições 2026

Um casal de idosos, de 101 e 89 anos, chamou a atenção de quem esteve no início da tarde deste domingo, 4, no Educandário Divino Mestre, em Conceição do Coité, no nordeste da Bahia. Isso porque, mesmo não sendo mais obrigados a votar nas eleições, eles compareceram às urnas para exercer o direito à cidadania.

Seu Geraldino Ferreira da Silva, mais conhecido como Geraldino Sapateiro, e a esposa, Josefa Epifânia dos Santos, dona Zusa, chegaram ao colégio eleitoral, por volta das 12h30. Eles estavam acompanhados dos filhos, o professor Geninaldo dos Santos Ferreira, de 59, e de Dulce Cleide Ferreira dos Santos, de 62.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Seu Geraldino votando
Seu Geraldino votando - Foto: Reprodução Calila Notícias

A cunhada de seu Geraldino, Maria José dos Santos Silva, dona Lilita, de 91, também foi às urnas. Geraldino, Zusa e Lilita votaram nas seções 10 e 11 do Divino Mestre.

Os três foram acompanhados por Geninaldo dos Santos Ferreira, professor, de 59 anos, e Dulce Cleide Ferreira dos Santos, de 62 anos, filhos de Geraldino e Zusa.

Leia Também:

ELEIÇÕES

Celina Leão e Leandro Grass disputam 2º turno pelo Governo do DF
Celina Leão e Leandro Grass disputam 2º turno pelo Governo do DF imagem

ELEIÇÕES

Michelle Bolsonaro é eleita senadora pelo Distrito Federal
Michelle Bolsonaro é eleita senadora pelo Distrito Federal imagem

ELEIÇÕES

Vídeo: Rico vota cercado por seguranças e revela mudança de país
Vídeo: Rico vota cercado por seguranças e revela mudança de país imagem

Geraldino, Zusa e Lilita votaram nas seções 10 e 11 do Divino Mestre. Mesmo com a idade avançada, fizeram questão de comparecer ao local de votação e exercer a cidadania. As informações são do Calila Notícias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

candidatos eleições 2026 Conceição do Coité eleições 2026 Bahia idosos

Relacionadas

Mais lidas