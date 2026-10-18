Debate da Band acontece neste domingo; Lula e Flávio se encaram pela primeira vez

O primeiro debate entre os candidatos à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), ocorrerá neste domingo, 18, às 20h, na emissora Band. Diante da expectativa para este momento, atos de apoio a ambos candidatos ocorreram em todo o país.

Durante um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, Flávio disse que pouparia a voz para confrontar Lula no debate. O evento, chamado de “Bloquinho do 22”, reuniu lideranças políticas aliadas ao candidato e ocorreu durante a manhã deste domingo.

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Paralelo a mobilização em São Paulo, o domingo foi marcado Ato pela Democracia, em Salvador. Organizado pela cantora Daniela Mercury, o momento foi de reunião de artistas e representantes da cultura baiana em apoio à candidatura de Lula à reeleição.



Atos de apoio a Lula mobilizam eleitores em todo país

Entre os participantes do Ato pela Democracia, estava o cantor Gilberto Gil, que comentou a presença de apoiadores dos dois lados da disputa ao ser questionado sobre a concessão do título de cidadão soteropolitano a Flávio Bolsonaro, realizada no último sábado, 17.

“Ele é um candidato, está concorrendo, tem seus apoiadores e seus eleitores, como todos têm, né? Sempre que ele participa, ele recebe os aplausos, enfim, ele tem também pessoas que estão com outro candidato, com outro lado. É assim, a democracia é isso”, afirmou o artista.

O ato na capital baiana contou ainda com nomes como Rachel Reis, BaianaSystem, Liniker, Zélia Duncan, O Kanalha, Mariene de Castro, entre outros artistas que levantaram pautas sobre defesa dos direitos sociais e liberdade de expressão.

Em outras cidades, apoiadores de Lula também participaram de manifestações. Em Brasília, houve caminhada da Esplanada dos Ministérios em direção ao Congresso Nacional.

No Rio de Janeiro, atos organizados por estudantes e artistas reuniram nomes como Chico Buarque e Caetano Veloso. Em São Paulo, mobilizações foram realizadas em bairros periféricos, com participação de artistas ligados ao rap.

Debate acontece na reta final da campanha

O confronto deste domingo será o primeiro encontro direto entre Lula e Flávio durante a campanha presidencial de 2026. No primeiro turno, os dois não participaram dos debates promovidos pelas emissoras.

Com a votação marcada para o próximo domingo, 25 de outubro, o debate ocorre em um momento decisivo da campanha e servirá para que os candidatos apresentem propostas, respondam às críticas dos adversários e tentem convencer eleitores ainda indecisos.

Onde assistir ao debate da Band?

O debate deste domingo, 18, acontece a partir das 20h, nos estúdios da Band, em São Paulo.A transmissão será exibida pela:

TV Band;

BandNews TV;

Rádios Bandeirantes e BandNews FM;

Site Band.com.br;

Aplicativo Bandplay;

Canal Band Jornalismo no YouTube.

O encontro terá cerca de duas horas de duração e será dividido em três blocos. No primeiro, os candidatos responderão a perguntas dos jornalistas Adriana Araújo e Eduardo Oinegue. Depois, haverá confronto direto entre os presidenciáveis, com tempo para perguntas, respostas, réplica e tréplica.

O debate também será retransmitido por veículos parceiros, entre eles TV Cultura, TV Gazeta, Jovem Pan e Estadão. O último encontro previsto antes do segundo turno está marcado para sexta-feira, 23, na TV Globo, dois dias antes da votação.