Eduardo Bolsonaro relaciona destino de André Mendonça ao resultado das urnas

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O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) afirmou que o ministro André Mendonça pode vir a ser preso caso Flávio Bolsonaro (PL) perca as eleições à Presidência da República, em outubro deste ano.

Em uma publicação no X, o "filho 03" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, com a derrota de Flávio nas urnas, uma "cleptocracia" tentaria prender Mendonça.

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Mendonça seria alvo por tornar públicas conversas entre Vorcaro e Moraes

Segundo o ex-deputado, André Mendonça seria alvo por ter tornado públicas conversas relacionadas às investigações envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes.

Eduardo também afirmou que uma “quadrilha” teria “sequestrado” as instituições públicas brasileiras. Disse que, caso seu irmão não seja eleito, “a cleptocracia irá destruir o restante do que sobrou da nação”.

O ex-deputado afirmou ainda que, se o país não prender os responsáveis pelos crimes que atribui ao grupo, “eles irão prender todos que ousem se insurgir contra seus crimes”.

O escárnio que o país está presenciando é só o coroamento dos inúmeros crimes cometidos pela quadrilha que sequestrou as instituições públicas do país. São desqualificados, porque foram indicados e postos lá por gente desqualificada.



Não tenho nenhuma dúvida que se meu irmão… pic.twitter.com/NOL9i9Mvk9 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 15, 2026

O que é cleptocracia?

Cleptocracia é um sistema de governo em que os líderes políticos usam o poder para roubar o dinheiro público e enriquecer a si mesmos. A palavra vem do grego kleptein (roubar) e kratos (poder). Ela significa, literalmente, "governo de ladrões".

Ministros do STF: quantos têm, quem os indicou e tempo de mandato

O Supremo Tribunal Federal (STF) possui 10 ministros em exercício na composição atual. Os magistrados não possuem mandato fixo de duração pré-determinada em anos; o cargo é vitalício até a aposentadoria compulsória, estabelecida pela Constituição aos 75 anos de idade.

O preenchimento das cadeiras ocorre por indicação do presidente da República, com posterior sabatina e aprovação pelo Senado Federal.