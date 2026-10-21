Flávio Bolsonaro é suspeito de ter sido sócio de casa de apostas online

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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), é alvo de suspeitas de ter sido sócio indireto da casa de apostas online Best Bet.

De acordo com uma reportagem da revista piauí, a suspeita investigada pela Polícia Federal (PF) se baseia em vínculos bancários entre o parlamentar e o empresário Willer Tomaz, apontado como amigo próximo do senador, além de conexões societárias entre empresas ligadas ao advogado e à plataforma de apostas.

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Willer Tomaz e Flávio Bolsonaro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Como as empresas se relacionam

A estrutura empresarial ligada ao caso começou a ser montada em janeiro de 2023, quando Willer Tomaz criou a Cathedral Holdings, empresa sediada na Ilha da Madeira, em Portugal.

No mês seguinte, o grupo empresarial do advogado abriu, no Brasil, a Rede Loto Ltda., que passou a operar com o nome fantasia Best Bet.

A Cathedral Holdings era a controladora formal da empresa de apostas. Em maio daquele ano, a Best Bet recebeu autorização da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para atuar no mercado de apostas.

Na época, a regulamentação federal do setor ainda não estava plenamente estabelecida e a licença estadual permitiu que a empresa começasse a operar.

A reportagem também aponta conexões políticas de Willer Tomaz com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e com Flávio Bolsonaro.

Segundo a revista, o presidente da Loterj responsável pela autorização, Hazenclever Cançado, havia sido indicado ao cargo por Flávio.

Conta bancária liga Flávio a empresa ligada à dona da Best Bet

Ainda em 2023, Willer Tomaz criou outra empresa na Ilha da Madeira: a Alcazar Holdings, que também tinha uma estrutura empresarial no Brasil.

De acordo com a reportagem, a Alcazar e a Cathedral Holdings, controladora da Best Bet, tinham o mesmo proprietário formal, Willer Tomaz, além do mesmo administrador e endereço em Portugal.

Os registros contábeis das duas empresas também apresentavam movimentações financeiras que levantaram suspeitas sobre possíveis relações financeiras entre elas.

É nesse contexto que surge o vínculo com Flávio Bolsonaro. O senador estava cadastrado como usuário master da conta bancária da Alcazar Holdings no Santander, ao lado de Willer Tomaz.

Segundo a reportagem, os dois eram os únicos usuários com esse nível de acesso à conta. Essa ligação é um dos pontos centrais da suspeita de sociedade indireta.

Embora a Cathedral Holdings controlasse formalmente a Best Bet, a Alcazar mantinha vínculos societários e administrativos com a empresa.

Flávio, por sua vez, tinha acesso privilegiado à conta bancária da Alcazar, junto com Tomaz. A partir dessas conexões, investigadores passaram a apurar se o senador tinha participação oculta na casa de apostas.

Flávio Bolsonaro e, à direita, Willer Tomaz, em uma foto encontrada pela PF no iCloud do advogado - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Flávio deixou de ter acesso à conta em 2025

Segundo a piauí, Flávio foi retirado da condição de usuário master da conta bancária em 22 de maio de 2025, após uma solicitação enviada ao Santander por uma funcionária de Willer Tomaz.

O senador negou a ligação e afirmou que “nunca manteve conta tendo como usuário master o Sr. Willer Tomaz ou qualquer de suas empresas”.