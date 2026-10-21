Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro é suspeito de ter sido sócio de casa de apostas online

PF investiga vínculos bancários entre o senador e o advogado Willer Tomaz

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL)
O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) - Foto: Divulgação/Vittor Sales
Eleições 2026

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), é alvo de suspeitas de ter sido sócio indireto da casa de apostas online Best Bet.

De acordo com uma reportagem da revista piauí, a suspeita investigada pela Polícia Federal (PF) se baseia em vínculos bancários entre o parlamentar e o empresário Willer Tomaz, apontado como amigo próximo do senador, além de conexões societárias entre empresas ligadas ao advogado e à plataforma de apostas.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Willer Tomaz e Flávio Bolsonaro
Willer Tomaz e Flávio Bolsonaro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Como as empresas se relacionam

A estrutura empresarial ligada ao caso começou a ser montada em janeiro de 2023, quando Willer Tomaz criou a Cathedral Holdings, empresa sediada na Ilha da Madeira, em Portugal.

No mês seguinte, o grupo empresarial do advogado abriu, no Brasil, a Rede Loto Ltda., que passou a operar com o nome fantasia Best Bet.

A Cathedral Holdings era a controladora formal da empresa de apostas. Em maio daquele ano, a Best Bet recebeu autorização da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para atuar no mercado de apostas.

Na época, a regulamentação federal do setor ainda não estava plenamente estabelecida e a licença estadual permitiu que a empresa começasse a operar.

A reportagem também aponta conexões políticas de Willer Tomaz com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e com Flávio Bolsonaro.

Segundo a revista, o presidente da Loterj responsável pela autorização, Hazenclever Cançado, havia sido indicado ao cargo por Flávio.

Leia Também:

INVESTIGAÇÃO

Amigo de Flávio, advogado pode ter recebido dados sigilosos do STJ
Amigo de Flávio, advogado pode ter recebido dados sigilosos do STJ imagem

SUSPEITA DE CORRUPÇÃO

PF investiga Flávio Bolsonaro e advogado Willer Tomaz por suspeita de lavagem de dinheiro
PF investiga Flávio Bolsonaro e advogado Willer Tomaz por suspeita de lavagem de dinheiro imagem

CONEXÕES

Quem é Willer Tomaz, advogado suspeito de ligação com Flávio Bolsonaro
Quem é Willer Tomaz, advogado suspeito de ligação com Flávio Bolsonaro imagem

Conta bancária liga Flávio a empresa ligada à dona da Best Bet

Ainda em 2023, Willer Tomaz criou outra empresa na Ilha da Madeira: a Alcazar Holdings, que também tinha uma estrutura empresarial no Brasil.

De acordo com a reportagem, a Alcazar e a Cathedral Holdings, controladora da Best Bet, tinham o mesmo proprietário formal, Willer Tomaz, além do mesmo administrador e endereço em Portugal.

Os registros contábeis das duas empresas também apresentavam movimentações financeiras que levantaram suspeitas sobre possíveis relações financeiras entre elas.

É nesse contexto que surge o vínculo com Flávio Bolsonaro. O senador estava cadastrado como usuário master da conta bancária da Alcazar Holdings no Santander, ao lado de Willer Tomaz.

Segundo a reportagem, os dois eram os únicos usuários com esse nível de acesso à conta. Essa ligação é um dos pontos centrais da suspeita de sociedade indireta.

Embora a Cathedral Holdings controlasse formalmente a Best Bet, a Alcazar mantinha vínculos societários e administrativos com a empresa.

Flávio, por sua vez, tinha acesso privilegiado à conta bancária da Alcazar, junto com Tomaz. A partir dessas conexões, investigadores passaram a apurar se o senador tinha participação oculta na casa de apostas.

Flávio Bolsonaro e, à direita, Willer Tomaz, em uma foto encontrada pela PF no iCloud do advogado
Flávio Bolsonaro e, à direita, Willer Tomaz, em uma foto encontrada pela PF no iCloud do advogado - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Flávio deixou de ter acesso à conta em 2025

Segundo a piauí, Flávio foi retirado da condição de usuário master da conta bancária em 22 de maio de 2025, após uma solicitação enviada ao Santander por uma funcionária de Willer Tomaz.

O senador negou a ligação e afirmou que “nunca manteve conta tendo como usuário master o Sr. Willer Tomaz ou qualquer de suas empresas”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições no Brasil Flávio Bolsonaro

Relacionadas

Mais lidas