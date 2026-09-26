Inspiração para Flávio, economia da Argentina tem 32% da população na pobreza

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A economia da Argentina, apresentada como referência pela campanha do senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), voltou a registrar aumento da pobreza no governo de Javier Milei.

Dados do Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), divulgados na última quinta-feira, 24, mostram que 32,3% da população argentina vivia abaixo da linha da pobreza no primeiro semestre de 2026.

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O índice representa cerca de 9,7 milhões de pessoas e uma alta de 4,1 pontos percentuais em relação ao segundo semestre de 2025, quando a taxa era de 28,2%.

A piora interrompe uma sequência de quedas registrada desde 2024, quando a pobreza chegou a 52,9%.

Alta do desemprego na Argentina

O avanço da pobreza ocorre enquanto outros indicadores também mostram dificuldades na economia argentina.

Segundo dados do Indec, a taxa de desemprego chegou a 7,9% no segundo trimestre de 2026, o maior nível desde 2021.

No país vizinho, quase metade da população economicamente ativa está na informalidade.

Os resultados ocorrem em meio à aceleração da inflação entre o fim de 2025 e o início de 2026.

Modelo de Milei inspira Flávio Bolsonaro

É esse modelo econômico que a campanha de Flávio Bolsonaro afirma ter como referência para o Brasil.

A coordenadora econômica da candidatura, Daniella Marques, disse que a equipe pretende adotar medidas semelhantes às implementadas por Milei para reduzir a burocracia e rever normas e tributos.

“A gente já tem mais de mil normas [mapeadas para revogar]. Usando um pouco de inspiração no que foi feito no governo do Javier Milei na Argentina”, afirmou Daniela em evento do grupo Esfera Brasil com empresários, em São Paulo, no último dia 14.

O que Flávio pretende copiar de Milei

A equipe econômica do candidato trabalha principalmente em três frentes:

Revogação de normas: mais de mil regras infralegais, obrigações acessórias e medidas burocráticas foram mapeadas para possível eliminação;

mais de mil regras infralegais, obrigações acessórias e medidas burocráticas foram mapeadas para possível eliminação; Revisão de tributos: a campanha promete reverter impostos criados ou elevados durante o governo Lula;

a campanha promete reverter impostos criados ou elevados durante o governo Lula; Privatizações: o plano prevê ampliar as desestatizações, com a avaliação de mais de 20 empresas públicas.

Relação de Flávio Bolsonaro com Javier Milei

A relação entre Flávio Bolsonaro e Javier Milei é marcada por forte afinidade ideológica, alinhamento político à extrema direita e apoio mútuo em agendas conservadoras e ultraliberais.

O presidente da Argentina, por exemplo, desembarcou no Brasil em julho deste ano para participar da convenção partidária do PL que lançou a candidatura presidencial de Flávio.

Na ocasião, durante discursos e aparições ao lado de aliados de Flávio, Milei fez duras críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).