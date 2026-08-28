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CELEBRAÇÃO

Jerônimo diz que parceria com Lula foi fundamental para a Bahia

Parceria foi celebrada durante caminhada no bairro daLiberdade nesta sextra-feira, 28

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Jerônimo e Lula participam de caminhada no bairro da Liberdade.
Jerônimo e Lula participam de caminhada no bairro da Liberdade. - Foto: Evertton Pacheco
Eleições 2026

O governador Jerônimo Rodrigues recebeu o presidente Lula no bairro da Liberdade, em Salvador, nesta sexta-feira, 28, acompanhado do vice-governador Geraldo Júnior, e dos candidatos ao Senado na sua chapa, Jaques Wagner e Rui Costa, para uma caminhada e celebrou as parcerias entre o Governo Estadual e o Federal em projetos de infraestrutura, educação e segurança hídrica, além de celebrar a redução da pobreza e da fome no estado sob a atual gestão.

“Nós estamos fazendo uma caminhada, presidente, prestando contas do que nós fizemos na Bahia nesses três anos e meio. O seu retorno foi fundamental para projetos importantes, estratégicos, como a retomada da Fafem, a duplicação de vias no estado, a ampliação do metrô aqui em Salvador, a entrega do primeiro trecho do VLT, a estrada do Derba”, citou o governador da Bahia.

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No ato político, o governador da Bahia reforçou a importância do presidente da República para fazer o enfrentamento à fome no estado.

“Nós aqui, ao seu lado, retiramos um milhão e cem mil pessoas do estado de pobreza, enfrentamos a fome e portanto, presidente, uma alegria muito grande estar recepcionando o senhor para esta caminhada na Liberdade”, completou Jerônimo Rodrigues.

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eleições no Brasil Jerônimo Rodrigues Liberdade Lula

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