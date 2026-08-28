Lula abre possibilidade de encerrar campanha na Bahia com comício gigante

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, abriu a possibilidade de retornar à Bahia até o fim da campanha eleitoral, que se encerra no dia 3 de outubro.

"Eu ainda posso voltar à Bahia para um comício final", disse Lula, arrancando gritos e aplausos do público no bairro da Liberdade, em Salvador.

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Na tarde desta sexta-feira, 28, o petista fez o primeiro ato de campanha na cidade ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição. Convicto, Lula diz acreditar que as eleições na Bahia serão decididas no 1º turno, no dia 4 de outubro.

Mas, eu acho que nós temos tudo para ganhar essas eleições no primeiro turno. Eu queria que vocês soubessem que só estamos aqui por causa de vocês. [...] Certamente, ele votará em Jerônimo para governador, no Lula para o presidente, no Rui e no Wagner para governador

O ato de hoje reuniu mais 20 mil pessoas nas ruas do bairro, conforme informações divulgadas pela campanha do petista. A Bahia é considerada grande reduto eleitoral do petista, onde ele venceu a última eleição com mais de 70% dos votos e foi vitorioso em 415 dos 417 municípios.

Lula define temas estratégicos para futuro governo, caso eleito

Em discurso, o candidato à reeleição mencionou temas estratégicos que vão dominar a sua campanha rumo ao um novo mandato no Palácio do Planalto. Entre eles estão:

emprego;

crescimento da massa salarial;

habitação;

saúde;

educação;

investimentos públicos.

O ato contou ainda com deputados, candidatos ao legislativo e políticos da base governista estadual.

Lula promete novos centros para idosos e brinca: "Vai até namorar"

Antes de iniciar a caminhada, o presidente Lula (PT) fez um pronunciamento para imprensa. Na ocasião, ele defendeu a criação de novas políticas exclusivas para idosos e um "centro de referência" para o público.

"A sociedade brasileira está ficando idosa, tem muita gente abandonada. É obrigação do estado criar um programa para garantir aos idosos, além de receber a sua aposentadoria adequadamente, a gente vai ter providenciar um centro de referência”, afirmou o petista.

Ele ainda complementou: "Ele [o idoso] vai fazer o que quiser. Ele vai estudar, nadar, para ver filme e quem sabe se tiver, um idoso da minha perfomance, ele vai até namorar".