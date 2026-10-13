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LAMENTO

Ministro do STF critica derrota de figurão ao Senado: "Irracionalidade"

Congressista tentava a reeleição, mas acabou em terceiro lugar

Yuri Abreu
Por
Gilmar Mendes
Gilmar Mendes - Foto: Antonio Augusto/STF
Eleições 2026

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), lamentou a derrota do senador Esperidião Amin (PP) nas eleições para o Senado em Santa Catarina. Em publicação feita no último sábado, 10, na rede social X, o magistrado destacou a trajetória política do parlamentar, de 78 anos.

Na mensagem, Gilmar citou uma frase atribuída ao ex-presidente do Senado, Jarbas Passarinho, após a derrota de Djalma Marinho em uma eleição de 1974. A referência foi usada para refletir sobre os resultados eleitorais e o comportamento do eleitorado.

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Os movimentos populares têm sua lógica e sua irracionalidade Gilmar Mendes

Gilmar Mendes exalta trajetória política de Amin

O ministro ressaltou a atuação de Esperidião Amin em diferentes cargos públicos, incluindo os de governador de Santa Catarina, prefeito de Florianópolis e deputado federal.

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O magistrado também destacou a contribuição do senador ao Congresso Nacional e declarou que a saída de Amin do Legislativo federal representará a perda de experiência política para Santa Catarina e para o país.

“Santa Catarina e o Congresso Nacional deixarão, lamentavelmente, de contar, a partir de 2027, com a experiência e o talento político de Amin. Permanece, porém, todo o legado de uma atuação séria e comprometida com o melhor interesse público. Estou certo de que ele continuará a desempenhar um papel fundamental para os catarinenses e para o país”, escreveu.

Senador ficou atrás de bolsonaristas

Esperidião Amin recebeu 1.233.034 votos, o equivalente a 15,31% dos votos válidos, e terminou em terceiro lugar na disputa pelo Senado em 4 de outubro.

Espiridião Amin
Espiridião Amin - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Com o resultado, o parlamentar ficará fora de cargos eletivos a partir de 2027, após 16 anos ocupando mandatos. As duas vagas de Santa Catarina no Senado serão assumidas por Carol De Toni e Carlos Bolsonaro, ambos do PL, que iniciarão seus primeiros mandatos na Casa.

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eleições no Brasil Espiridião Amin Gilmar Mendes STF

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