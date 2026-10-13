Ministro do STF critica derrota de figurão ao Senado: "Irracionalidade"

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), lamentou a derrota do senador Esperidião Amin (PP) nas eleições para o Senado em Santa Catarina. Em publicação feita no último sábado, 10, na rede social X, o magistrado destacou a trajetória política do parlamentar, de 78 anos.

Na mensagem, Gilmar citou uma frase atribuída ao ex-presidente do Senado, Jarbas Passarinho, após a derrota de Djalma Marinho em uma eleição de 1974. A referência foi usada para refletir sobre os resultados eleitorais e o comportamento do eleitorado.

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Os movimentos populares têm sua lógica e sua irracionalidade Gilmar Mendes

Gilmar Mendes exalta trajetória política de Amin

O ministro ressaltou a atuação de Esperidião Amin em diferentes cargos públicos, incluindo os de governador de Santa Catarina, prefeito de Florianópolis e deputado federal.

O magistrado também destacou a contribuição do senador ao Congresso Nacional e declarou que a saída de Amin do Legislativo federal representará a perda de experiência política para Santa Catarina e para o país.

“Santa Catarina e o Congresso Nacional deixarão, lamentavelmente, de contar, a partir de 2027, com a experiência e o talento político de Amin. Permanece, porém, todo o legado de uma atuação séria e comprometida com o melhor interesse público. Estou certo de que ele continuará a desempenhar um papel fundamental para os catarinenses e para o país”, escreveu.

Diante da derrota de Djalma Marinho na eleição para senador, em 1974, Jarbas Passarinho observou que os movimentos populares têm sua lógica e sua irracionalidade. Essa reflexão ecoa agora, com a não reeleição de Esperidião Amin para o Senado Federal. Poucos nomes marcaram tanto a política catarinense. Foram quase seis décadas de vida pública. Prefeito de Florianópolis por duas vezes, assumiu o governo do Estado aos 35 anos. Em 1998, foi eleito novamente governador. Foi eleito deputado federal três vezes e senador da República duas vezes, presidiu nacionalmente seu partido e disputou a Presidência em 1994. No Senado, teve atuação constante em favor do desenvolvimento regional e da infraestrutura do Estado, além de iniciativas de apoio ao crédito para micro e pequenos empreendedores, entre tantas outras causas meritórias. Santa Catarina e o Congresso Nacional deixarão, lamentavelmente, de contar, a partir de 2027, com a experiência e o talento político de Amin. Permanece, porém, todo o legado de uma atuação séria e comprometida com o melhor interesse público. Estou certo de que ele continuará a desempenhar um papel fundamental para os catarinenses e para o país. — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) October 10, 2026

Senador ficou atrás de bolsonaristas

Esperidião Amin recebeu 1.233.034 votos, o equivalente a 15,31% dos votos válidos, e terminou em terceiro lugar na disputa pelo Senado em 4 de outubro.

Espiridião Amin - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Com o resultado, o parlamentar ficará fora de cargos eletivos a partir de 2027, após 16 anos ocupando mandatos. As duas vagas de Santa Catarina no Senado serão assumidas por Carol De Toni e Carlos Bolsonaro, ambos do PL, que iniciarão seus primeiros mandatos na Casa.