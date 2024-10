Muniz diz que vitória não é certa e reforça expectativa em Bruno Reis

Cralos Muniz (PSDB) é candidato à reeleição como vereador - Foto: Divulgação

Atual presidente da Câmara dos Deputados e candidato à reeleição como vereador de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), compareceu ao Instituto Central de Educação Isaías Alves (Iceia), para votação, neste domingo, 6. Em entrevista ao Portal A TARDE, o candidato afirmou que a vitória na reeleição não está garantida.

“Estará garantido quando os votos estiverem na urna. Espero que seja uma reeleição tranquila pelo nosso trabalho, pelo que nós fizemos”, disse.

O candidato ainda reforçou as expectativas para a reeleição do candidato à prefeitura de Salvador, Bruno Reis (União Brasil). “Pela preocupação que ele tem com o povo de Salvador, pelo que ele tem feito, espero que seja reconhecido e ele tem o povo de Salvador. Espero que seja reconhecido e tenha mais de 80% dos votos válidos hoje aqui em Salvador”, afirmou.

“Espero que eu ganhe a eleição para que na próxima semana, já venha fazer uma nova campanha de presidente da Câmara”, finalizou.

Há cerca de um mês, em coletiva de imprensa, Bruno Reis (União Brasil) disse acreditar na recondução de Carlos Muniz (PSDB) à Câmara Municipal de Salvador (CMS). Em coletiva de imprensa, Reis ainda sinalizou um possível apoio ao parlamentar, caso ambos sejam reeleitos em outubro, para concorrer à presidência do Legislativo.

Bruno Reis (União Brasil) deve ser reeleito neste domingo, como prefeito de Salvador. Essa é a previsão da últimapesquisa AtlasIntel/A TARDE realizada antes do primeiro turno. A possibilidade de segundo turno está totalmente descartada.

Na pesquisa estimulada, Bruno tem 68,6% das intenções de voto e o adversário mais próximo, Geraldo Júnior (MDB) está mais de 50 pontos percentuais atrás, com 16,7%.

Kleber Rosa (PSOL) tem 8,8%, Brancos e Nulos 3,2% e Indecisos 1,6%. Victor Marinho (PSTU), Eslane Paixão (UP), Giovani Damico (PCB) e Silvano Alves (PCO) não alcançaram sequer 1% das intenções de voto.

