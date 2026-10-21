Prefeita de Jacobina apoia Flávio Bolsonaro e confirma áudios 'ameaçadores' do marido

O cenário político de Jacobina, no centro-norte baiano, vive momentos de intensa turbulência. O grupo político liderado pela atual prefeita, Valdice Castro (PMB), oficializou a adesão à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. O anúncio ocorre após o vazamento dos áudios atribuídos ao ex-prefeito Leopoldo Passos, marido e principal articulador político da gestora municipal.

Nas gravações recentes, divulgadas pelo portal A TARDE em setembro, o ex-gestor antecipa que faria após o primeiro turno uma verdadeira 'devassa' no quadro de servidores da Prefeitura visando o pleito de 2028, disparando críticas severas a funcionários comissionados e contratados do Executivo.

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Anúncio oficial e reviravolta nas alianças

A confirmação da adesão a Flávio Bolsonaro ocorreu na terça-feira, 20, quando Valdice Castro usou as redes sociais para convocar apoiadores e a população local para o chamado “Bloquinho do 22”, ato político agendado para a Praça Rio Branco.

"Acredito que a mudança que queremos começa com a união de pessoas que não perderam a esperança e que continuam acreditando em um futuro melhor para o nosso país", declarou a prefeita em publicação oficial.

A postura chama a atenção pela volatilidade das alianças políticas locais:

Histórico recente: nas eleições de 2022, Valdice apoiava o grupo de ACM Neto (União Brasil). Posteriormente, rompeu com a oposição estadual para se aproximar e declarar apoio ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) — aliado de primeira hora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Guinada atual: agora, ao formalizar palanque para a candidatura presidencial do PL no município, o grupo consolida um novo distanciamento das forças de esquerda estaduais.

Novos áudios preveem demissões

O anúncio de apoio nacional se sobrepõe à repercussão do material de áudio atribuído a Leopoldo Passos. Na gravação, a voz associada ao ex-prefeito promete uma reestruturação drástica na gestão de Valdice após o período eleitoral, classificando uma parcela dos colaboradores como "inábeis" absorvidos na campanha de 2024 e se referindo a servidores como "frutiqueiros".

Trechos vazados:

Queixa sobre intrigas: "Esses são os que mais me atormentam com fofocas todos os dias, que às vezes insuportavelmente tira meu sossego e até concentração em algumas atividades. Não vai ter como chegar para o pleito de 2028 com uma quantidade absurda de inábeis que temos nessa gestão de Valdice", afirma Passos na gravação.

Ações impopulares e limpa nos cargos: O áudio acrescenta que haverá medidas duras contra a "tropa" da gestão e projeta demissões em todos os níveis hierárquicos: "Não há de forma alguma [como manter] e digo veementemente que trata-se de todo o cargo possível, do primeiro ao último escalão".

Pressão interna por votos: A gravação também cita a insatisfação da prefeita com a falta de engajamento do funcionalismo: "Valdice tem tensionado nas reuniões que a maioria dos infestáveis votem conosco, mas sabemos que boa parte não vai, daí então tomaremos providências cabíveis quanto a isso".

Sequência de polêmicas e desgaste político

Este não é o primeiro vazamento a abalar o grupo da situação municipal. Em setembro, outros áudios atribuídos a Leopoldo já haviam provocado forte desgaste ao dirigir ofensas diretas ao eleitorado — afirmando que "os eleitores que se lasquem" — e pregando o banimento da esquerda no município, além de rotular o presidente Lula como figura que deveria ser "extinta".

O histórico do ex-prefeito acumula outros episódios controvertidos no cenário local:

Agressão verbal a servidor de carreira : em 2024, o funcionário público André de Anália acusou Passos de perseguição e agressão verbal por motivações estritamente partidárias.

Pressão em cooperativa : no mesmo período, o líder comunitário Reginaldo relatou que Passos compareceu à sede de uma cooperativa exigindo sua demissão após críticas feitas em uma rádio local.

Impedimento na Justiça : Passos tentou retornar disputando cargos eletivos após 20 anos afastado, mas permanece inelegível devido a condenações por desvio de recursos públicos. A Justiça negou uma proposta de acordo de R$ 600 mil apresentada por ele ao Ministério Público para homologar sua candidatura.

Manifestações da população

Nas redes sociais, população contestou a decisão da prefeita.

"Apoiou o governador e agora apoia Flávio Bolsonaro?", disse um internauta.

"Só aí já se vê a credibilidade da pessoa", diz outro internauta.

"Apoia Jerônimo só de fachada, mas é totalmente da direita", completou outro internauta.

Transporte gratuito

A Justiça Eleitoral ordenou que a Prefeitura de Jacobina garanta a entrega e o pleno funcionamento da frota de veículos requisitada para a condução de eleitores no segundo turno do pleito, agendado para o próximo domingo, 25.

Assinada pelo magistrado Marley Cunha Medeiros, a deliberação reitera ainda a exigência de oferta de transporte público municipal com gratuidade e quadro de horários idêntico ao praticado em dias da semana.

De acordo com a determinação, a gestão municipal precisa dispor de automóveis e equipes de contingência para efetuar a troca imediata de qualquer unidade que apresente falhas mecânicas ou avarias ao longo da votação.

Além disso, o juiz estabeleceu a realização de um encontro entre a Comissão Especial de Transporte e os gestores locais para alinhar os itinerários rurais já homologados, as diretrizes de suporte e os meios de comunicação.

A medida atende a uma manifestação encaminhada pela Federação Brasil da Esperança (composta por PT, PCdoB e PV). A coligação havia demonstrado preocupação quanto à regularidade dos serviços e ao estado de conservação da frota. No entanto, o magistrado ressaltou que não foram anexados elementos comprobatórios de condutas ilícitas ao processo.

Diante da ausência de provas, as solicitações judiciais diretas foram indeferidas, mas o juiz optou por impor as obrigações no âmbito administrativo como ação preventiva para assegurar a mobilidade dos cidadãos. O cumprimento das medidas foi classificado como urgente.

Outro lado

Procurado para comentar os novos vazamentos, o ex-prefeito Leopoldo Passos não respondeu aos questionamentos diretos até o fechamento da reportagem.

Em manifestações anteriores enviadas à imprensa sobre áudios semelhantes, Passos negou a autoria das gravações, alegando tratar-se de montagens e conteúdos gerados por ferramentas de Inteligência Artificial (IA) manipulados por opositores políticos.

A reportagem procurou o ex-prefeito Leopoldo Passos, e aguarda respostas aos questionamentos;