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QUEDA

Presença de militares nas urnas recua quase 40% nas eleições 2026

Levantamento aponta 674 candidaturas contra 1.090 registradas há quatro anos

Yuri Abreu
Por
Número de militares candidatos a cargos eletivos em 2026 teve queda em relação a 2024
Número de militares candidatos a cargos eletivos em 2026 teve queda em relação a 2024 - Foto: Reprodução | Freepik
Eleições 2026

O número de militares que disputam cargos eletivos caiu quase 40% nas eleições 2026 em comparação com o pleito geral de 2022. Neste ano, foram registradas 674 candidaturas de policiais e reservistas das Forças Armadas, segundo levantamento citado na análise.

Em 2022, 1.090 militares declararam candidatura, sem considerar aqueles que informaram já ocupar algum cargo público. O resultado daquele pleito havia representado um aumento da presença de integrantes das forças de segurança na disputa por vagas nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional e nos Executivos.

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Queda ocorre após alta em 2022

A redução registrada neste ano interrompe o movimento de crescimento observado na eleição anterior, quando houve um aumento expressivo de militares entre os candidatos.

O grupo considerado no levantamento reúne policiais e militares da reserva das Forças Armadas que se apresentaram como candidatos a diferentes cargos nas eleições gerais.

Bolsonaristas apoiam Flávio e pedem "Fora Lula e Moraes" em Salvador

Deputados bolsonaristas participam na manhã desta segunda-feira, 7, de uma manifestação em apoio à candidatura do senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), no bairro da Barra, em Salvador. O ato se junta a outros realizados em diferentes cidades brasileiras no Dia da Independência do Brasil.

No local, o deputado federal Capitão Alden (PL-BA), candidato à reeleição, defendeu a eleição de Flávio e a necessidade de tirar das principais cadeiras do poder do país aqueles que chamou de corruptos.

Além de endossar o fim do governo Lula (PT), o parlamentar voltou a pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em meio ao escândalo de corrupção envolvendo o Banco Master.

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Tags

eleições no Brasil Forças Armadas polícia militar

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