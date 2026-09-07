Rowenna Brito critica ato bolsonarista em Salvador: "Soa até estranho"

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A ex-secretária estadual da Educação e candidata a deputada estadual, Rowenna Brito (PT), criticou nesta segunda-feira, 7, o ato bolsonarista realizado no Farol da Barra, em Salvador, em apoio à democracia e à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

Em conversa com a imprensa durante o Grito dos Excluídos, manifestação realizada pela esquerda no Dia da Independência, Rowenna citou os atos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

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“O bolsonarismo fazendo um movimento pela democracia soa até estranho, já que eles não acreditam na democracia. Fruto disso é questionar o voto brasileiro, quando eles invadem o Planalto e destruíram Brasília como fizeram no 8 de janeiro de 2023. Só acho que eles não sabem nem o que estão fazendo na Barra, deve ser só para juntar gente”, afirmou.

No Grito dos Excluídos, Rowenna também defendeu pautas levantadas pela esqueda, como o fim da escala 6x1 e a garantia de direitos para as mulheres.

“No Grito dos Excluídos, reafirmamos as nossas pautas como o fim da escala 6x1 e um Brasil mais responsável que garanta às mulheres o direito de ficarem vivas. Estamos nas ruas para reafirmar que independência e liberdade é isso, direitos garantidos”, afirmou.