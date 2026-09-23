ELEIÇÕES 2026
Sergipe paga ao governador o mesmo salário do presidente Lula
Fábio Mitidieri (PSD) é o gestor estadual que recebe o maior salário do Brasil entre os governadores
Além dos deputados estaduais, federais e senadores, as eleições de outubro servirão para o público escolher ainda quem serão os futuros presidente da República e governadores de Estados.
Nesses dois últimos casos, os salários — chamados de subsídios — não podem ultrapassar o teto constitucional de R$ 46.366,19. No entanto, outros benefícios podem turbinar esse valor.
A questão é que, entre os Estados, apenas um concedeu ao seu governador o valor estipulado pelo teto: em Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD) ganha exatamente o mesmo que o presidente Lula (PT).
O salário do pessedista é exatamente igual ao do petista, assim como o dos deputados federais, dos senadores e dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), — e o maior do Brasil quando comparado com outros chefes dos Poderes Executivos.
Porque Mitidieri ganha o mesmo salário do presidente?
Isso só é possível porque cada Estado e o Distrito Federal têm o poder de fixar a remuneração do chefe do Executivo local por meio de legislação própria, via respectiva Assembleia Legislativa.
Além disso, conforme o inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, nenhum estadual pode receber um valor superior ao vencimento de um ministro do STF.
Em acréscimo, o subsídio do governador serve como o limite máximo para o pagamento de qualquer outro servidor público dentro do próprio Poder Executivo daquele estado.
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Ranking dos salários dos governadores
Quando levados em conta os 26 estados e o Distrito Federal, a diferença do salário recebido por Fábio Mitidieri e a última colocada, Fátima Bezerra (PT), governadora do Rio Grande do Norte, é de R$ 24.451,43 — a petista recebe, por mês, um subsídio de R$ 21.914,76.
Neste ranking, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), aparece na quarta colocação. Ele recebe um subsídio de R$ 36.894,89, ficando atrás, além de Mitidieri, dos governadores do Acre, Mailza Assis (R$ 41.845,49), e de Minas Gerais, Mateus Simões (R$ 41.845,49).
Confira o ranking de salários dos governadores:
- Sergipe: R$ 46.366,19
- Acre: R$ 41.845,49
- Minas Gerais: R$ 41.845,49
- Bahia: R$ 36.894,89
- São Paulo: R$ 36.301,53
- Espírito Santo: R$ 36.165,63
- Mato Grosso do Sul: R$ 35.462,27
- Rio de Janeiro: R$ 35.462,22
- Rio Grande do Sul: R$ 35.462,22
- Rondônia: R$ 35.462,22
- Pará: R$ 35.363,55
- Paraíba: R$ 35.032,58
- Piauí: R$ 34.774,64
- Roraima: R$ 34.299,00
- Alagoas: R$ 34.262,58
- Mato Grosso: R$ 34.100,55
- Amazonas: R$ 34.070,00
- Paraná: R$ 33.763,00
- Goiás: R$ 33.428,12
- Maranhão: R$ 33.006,39
- Amapá: R$ 33.000,00
- Tocantins: R$ 32.518,44
- Distrito Federal: R$ 29.311,94
- Santa Catarina: R$ 25.322,25
- Ceará: R$ 22.878,41
- Pernambuco: R$ 22.000,00
- Rio Grande do Norte: R$ 21.914,76