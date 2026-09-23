Sergipe paga ao governador o mesmo salário do presidente Lula

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Além dos deputados estaduais, federais e senadores, as eleições de outubro servirão para o público escolher ainda quem serão os futuros presidente da República e governadores de Estados.

Nesses dois últimos casos, os salários — chamados de subsídios — não podem ultrapassar o teto constitucional de R$ 46.366,19. No entanto, outros benefícios podem turbinar esse valor.

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A questão é que, entre os Estados, apenas um concedeu ao seu governador o valor estipulado pelo teto: em Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD) ganha exatamente o mesmo que o presidente Lula (PT).

O salário do pessedista é exatamente igual ao do petista, assim como o dos deputados federais, dos senadores e dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), — e o maior do Brasil quando comparado com outros chefes dos Poderes Executivos.

Porque Mitidieri ganha o mesmo salário do presidente?

Isso só é possível porque cada Estado e o Distrito Federal têm o poder de fixar a remuneração do chefe do Executivo local por meio de legislação própria, via respectiva Assembleia Legislativa.

Além disso, conforme o inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, nenhum estadual pode receber um valor superior ao vencimento de um ministro do STF.

Em acréscimo, o subsídio do governador serve como o limite máximo para o pagamento de qualquer outro servidor público dentro do próprio Poder Executivo daquele estado.

Ranking dos salários dos governadores

Quando levados em conta os 26 estados e o Distrito Federal, a diferença do salário recebido por Fábio Mitidieri e a última colocada, Fátima Bezerra (PT), governadora do Rio Grande do Norte, é de R$ 24.451,43 — a petista recebe, por mês, um subsídio de R$ 21.914,76.

Neste ranking, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), aparece na quarta colocação. Ele recebe um subsídio de R$ 36.894,89, ficando atrás, além de Mitidieri, dos governadores do Acre, Mailza Assis (R$ 41.845,49), e de Minas Gerais, Mateus Simões (R$ 41.845,49).

Confira o ranking de salários dos governadores: