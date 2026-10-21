TRE-BA garante transporte gratuito em zona rural no interior da Bahia

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O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) garantiu a realização do transporte gratuito para eleitores da zona rural de Irecê, no centro-norte baiano, durante o segundo turno das eleições no próximo domingo, 25. A decisão foi tomada após pedido do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), visando à redução da abstenção.

De acordo com o autor do requerimento, o promotor eleitoral Ivan Carlos Novaes Machado, a solicitação ocorreu após alerta da Procuradoria-Geral Eleitoral. A entidade apontou que, no primeiro turno, eleitores indígenas de vários estados deixaram de votar por falta de transporte público suficiente.

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O promotor alertou que o mesmo risco atinge o eleitorado rural da região, que vive em distritos, povoados e comunidades distantes das seções eleitorais: “O transporte gratuito não é favor. É condição para que o eleitor da zona rural consiga exercer o seu direito de votar”.

Conforme dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Irecê registrou a abstenção de 8.458 eleitores, o que corresponde a 16,50% do eleitorado, durante o primeiro turno deste ano. No cenário nacional, o percentual de faltosos foi de 21,08%, a maior taxa registrada desde 1998.

Como vai funcionar o transporte na eleição?

Para assegurar o transporte gratuito na zona rural de Irecê e garantir a ampla informação da população, o TRE-BA determinou que seja organizado um roteiro com os veículos e a divulgação detalhada do quadro de condução por meio da prefeitura e de canais oficiais.

Confira o que ficou determinado pela Justiça Eleitoral: