Veja como consultar seu local de votação para o 2º turno das eleições

Eleitores baianos devem consultar com antecedência o local de votação para o segundo turno das eleições, marcado para o dia 25 de outubro. A orientação é do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), que informou ao portal A TARDE que eventuais mudanças nas seções eleitorais só podem ocorrer, neste momento, em situações excepcionais, motivadas por fatos supervenientes.

A recomendação ocorre após o primeiro turno, realizado em 4 de outubro, quando mais de 39,4 milhões de brasileiros deixaram de depositar seu voto pela disputa presidencial.

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Local de votação pode mudar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em meio a relatos de eleitores que afirmam não ter recebido alertas sobre alterações no local de votação, a consulta prévia é uma forma de evitar imprevistos no dia do pleito. Ao portal A TARDE nesta quinta-feira, 15, o TRE-BA informou que divulga eventuais mudanças em seus canais oficiais de comunicação.

“Ainda assim, o TRE-BA orienta eleitoras e eleitores a consultar previamente o local de votação para o segundo turno das Eleições 2026”, afirmou o órgão, em resposta ao A TARDE.

Como consultar o local de votação

A verificação pode ser feita por três canais disponibilizados pela Justiça Eleitoral baiana:

Aplicativo e-Título: acesse a opção “Onde Votar” para consultar o endereço da seção eleitoral.

acesse a opção “Onde Votar” para consultar o endereço da seção eleitoral. Site do TSE: entre no "Autoatendimento Eleitoral"

entre no WhatsApp: entre em contato com o Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (NAVE), pelo número (71) 3373-7000.

A consulta também está disponível na página de "título e local de votação do TRE-BA". O tribunal recomenda que a checagem seja feita antes do dia 25, para que o eleitor possa se organizar e evitar deslocamentos desnecessários.

Quem faltou no primeiro turno pode votar

Quem não compareceu às urnas em 4 de outubropoderá votar normalmente no segundo turno, desde que esteja com a inscrição eleitoral regular. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cada turno é considerado uma eleição independente.

A ausência na primeira votação, portanto, não impede a participação no pleito de 25 de outubro. No entanto, quem não votou e ainda não justificou a falta precisa regularizar a pendência referente ao primeiro turno, mesmo que compareça às urnas no segundo.

O prazo para justificar a ausência na votação de 4 de outubro termina em 3 de dezembro de 2026. O procedimento pode ser realizado pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral no site do TSE ou presencialmente em um cartório eleitoral. Nos pedidos apresentados após a eleição, é necessário anexar documentação que comprove o motivo da ausência, sujeita à análise da Justiça Eleitoral.

Quais são as punições por não votar

Caso a justificativa não seja apresentada ou não seja aceita, o eleitor deverá pagar multa de R$ 3,51 por turno. O pagamento pode ser feito pelos canais digitais da Justiça Eleitoral ou em cartório, conforme as opções disponíveis.

Enquanto houver pendências, o eleitor pode enfrentar restrições para obter determinados documentos,— como passaporte —, tomar posse em cargo público e realizar outros atos que exigem a quitação das obrigações eleitorais.

A ausência em três eleições consecutivas sem justificativa ou pagamento das multas pode levar ao cancelamento do título. Como cada turno conta como uma eleição, as faltas são contabilizadas separadamente. A situação pode ser regularizada pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral.

Como correm as mudanças

O TRE-BA informou que o prazo previsto no calendário eleitoral para a publicação dos editais com os locais de funcionamento das seções terminou em 5 de agosto de 2026. A partir desse período, alterações só podem ocorrer em situações excepcionais, justificadas por fatos supervenientes.

O tribunal não detalhou, na resposta enviada ao A TARDE, a dimensão de eventuais mudanças para o segundo turno na Bahia. Por isso, a orientação oficial é que cada eleitor confira individualmente o endereço de votação antes de sair de casa.

A recomendação vale também para quem votou normalmente no primeiro turno: consultar novamente o local pode ajudar a identificar eventuais alterações e evitar que um imprevisto comprometa o comparecimento às urnas no dia 25 de outubro.