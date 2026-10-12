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HORÁRIO ELEITORAL

TSE explica falha que deixou propaganda de Flávio Bolsonaro sem som

Tribunal atribuiu problema a erro técnico no carregamento das mídias e confirmou reexibição

Leo Almeida
Por
Flávio em propaganda eleitoral exibida nesta segunda
Flávio em propaganda eleitoral exibida nesta segunda - Foto: Reprodução | Flávio Bolsonaro
Eleições 2026

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou que uma falha técnica no Pool de Mídias provocou a exibição sem áudio da propaganda eleitoral do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) no bloco das 13h desta segunda-feira, 12.

Segundo a Corte, os áudios das propagandas de Flávio e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foram carregados durante a finalização dos arquivos. O problema, no entanto, foi corrigido a tempo da exibição da peça do petista, que foi ao ar normalmente.

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“Contudo, houve tempo hábil para a correção do problema antes da exibição da segunda propaganda, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva”, informou o TSE em nota à CNN.

O tribunal acrescentou que o arquivo da propaganda de Flávio já foi corrigido e que o programa será reexibido, conforme as regras previstas para o horário eleitoral gratuito.

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Flávio reagiu à exibição sem som

Após o episódio, Flávio publicou um vídeo em que criticou a falha e afirmou que sua propaganda foi transmitida sem áudio, enquanto a de Lula foi exibida normalmente.

“Hoje, pela primeira vez na história de uma campanha presidencial, o meu programa eleitoral foi transmitido sem som”, declarou o candidato.

“Eles acham que vão calar minha voz. Mas não vão calar, não vão conseguir, não adianta”, acrescentou.

Antes da manifestação do TSE, a campanha do candidato do PL havia afirmado que o material enviado estava correto e tinha sido conferido antes da transmissão.

Como funciona o Pool de Mídias

O Pool de Mídias é a estrutura responsável por centralizar a operação técnica da propaganda eleitoral gratuita. Organizado pelas emissoras em colaboração com o TSE, o sistema recebe os arquivos enviados pelas campanhas, organiza os programas conforme o plano de mídia e gera o sinal distribuído às emissoras de televisão em todo o país.

De acordo com o tribunal, a falha desta segunda-feira ocorreu durante a etapa de preparação dos arquivos para a transmissão.

No segundo turno, a propaganda eleitoral gratuita para presidente é exibida em blocos diários de rádio e televisão. A Justiça Eleitoral estabelece a ordem e os horários de veiculação de cada candidato.

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eleições no Brasil Flávio Bolsonaro TSE

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