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O prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário termina na próxima segunda-feira, 30, mas o que o trabalhador pode fazer caso a empresa não deposite o benefício dentro do período previsto?

A gratificação natalina é um direito garantido por lei, e o empregador não pode deixar de cumprir a obrigação ou justificar o atraso com dificuldades financeiras.

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Segundo o advogado Maurício Sampaio, especialista em Direito do Trabalho, o funcionário deve procurar inicialmente o setor responsável pelo pagamento e tentar resolver a situação diretamente com a empresa.

Caso não consiga uma resposta ou o valor continue pendente, pode acionar o sindicato, denunciar a irregularidade aos órgãos competentes ou recorrer à Justiça do Trabalho.

“O primeiro passo sempre é buscar uma resolução administrativa, procurar o RH, o departamento pessoal da empresa e solicitar uma previsão de pagamento”, orienta o advogado em resposta à reportagem.

Em 2026, a primeira parcela deve ser paga até 30 de novembro. Já a segunda tem como prazo 20 de dezembro. Como a data cai em um domingo neste ano, o pagamento deverá ser antecipado para sexta-feira, 18, conforme explica Sampaio.

O que fazer se a empresa atrasar o 13º salário?

O trabalhador não precisa esperar indefinidamente por uma solução da empresa. Se o contato com o RH ou o departamento pessoal não resolver o problema, existem outros caminhos para cobrar o pagamento.

Entre as alternativas estão:

Acionar o sindicato da categoria : buscar orientação e verificar se a convenção coletiva prevê penalidades específicas;

: buscar orientação e verificar se a convenção coletiva prevê penalidades específicas; Registrar uma denúncia : comunicar a irregularidade ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ou ao Ministério Público do Trabalho (MPT);

: comunicar a irregularidade ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ou ao Ministério Público do Trabalho (MPT); Ingressar com uma reclamação trabalhista : recorrer à Justiça do Trabalho para cobrar os valores devidos.

Além de buscar os canais de atendimento, o advogado recomenda que o funcionário reúna documentos que possam comprovar o atraso.

É sempre importante guardar mensagens, trocas com o RH, os contracheques, demonstrando que não houve o pagamento para comprovar a situação Advogado Maurício Sampaio - Especialista em Direito do Trabalho

A empresa pode alegar dificuldades financeiras para não pagar?

Problemas financeiros não justificam o atraso ou o não pagamento do 13º salário. De acordo com Sampaio, o artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece que os riscos da atividade econômica são de responsabilidade do empregador.

“A empresa não pode alegar problema financeiro para atrasar ou não pagar o décimo terceiro. Os riscos da atividade econômica são de responsabilidade do empresário, e não podem ser transferidos ao empregado”, explica.

Isso significa que dificuldades no fluxo de caixa, queda no faturamento ou problemas de organização financeira não retiram da empresa a obrigação de cumprir os direitos trabalhistas. O planejamento para o pagamento de salários e benefícios deve fazer parte da gestão do negócio.

Quais são as punições para a empresa que não paga o 13º?

O atraso ou o não pagamento do benefício pode levar a empresa a sofrer multas administrativas em caso de fiscalização trabalhista.

Segundo o advogado, a penalidade pode ser aplicada em dobro em situações de reincidência.

“Se for de forma reincidente, a penalidade pode ser aplicada em dobro. Também é necessário verificar se a convenção coletiva da categoria prevê multas normativas em caso de atraso, o que é bastante comum”, afirma.

Por isso, além de procurar os órgãos de fiscalização, o trabalhador pode consultar o sindicato para saber se existe alguma previsão adicional aplicável à sua profissão.

O trabalhador pode receber juros, correção monetária e danos morais?

Quem não recebeu o 13º salário dentro do prazo pode cobrar o valor devido com juros e correção monetária, conforme os critérios legais. Já o pagamento de indenização por danos morais não é automático.

“Ela não decorre pelo simples atraso. Tem que depender das circunstâncias do caso, se houve algum tipo de dano mesmo, um prejuízo concreto que ultrapasse o mero descumprimento do pagamento do décimo terceiro”, esclarece Sampaio.

Assim, para que exista possibilidade de indenização, é necessário avaliar as consequências do atraso e demonstrar que a situação provocou um prejuízo que vai além do descumprimento da obrigação trabalhista.

Onde denunciar o atraso do 13º salário?

O trabalhador pode registrar uma denúncia trabalhista no Ministério do Trabalho e Emprego, por meio dos canais oficiais disponíveis no portal Gov.br.

Outra alternativa é procurar o sindicato da categoria, especialmente quando vários funcionários da mesma empresa foram prejudicados.

“Isso é de suma importância porque demonstra que uma coletividade está sendo prejudicada”, destaca o advogado.

Também é possível recorrer à Justiça do Trabalho para cobrar os valores que não foram pagos. Nesse caso, não é necessário esperar o encerramento do contrato de trabalho para entrar com uma ação.

“O empregado não precisa ter saído da empresa para ingressar com a reclamação trabalhista. Ele pode entrar com a ação durante o vínculo, pleiteando as verbas que achar que tem direito e que não foram cumpridas pela empresa”, explica Sampaio.