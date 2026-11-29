Siga o A TARDE no Google

Para quem deseja uma oportunidade de emprego em Salvador, a construtora MRV está com cerca de 160 vagas abertas na capital baiana. Desse total, 60 são oportunidades para corretores de imóveis, uma para gerente de vendas e outras 100 destinadas a profissionais que desejam trabalhar nos canteiros de obras.



As contratações fazem parte de um plano nacional de expansão da companhia, que pretende incorporar três mil corretores e 50 gerentes à equipe comercial em diferentes regiões do país. Somente no Nordeste, são 600 oportunidades para corretores e outras 10 para gerentes de vendas.

Tudo sobre Empregos & Negócios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira os cargos disponíveis, os requisitos e como se candidatar:

Vagas na área comercial

Os corretores serão responsáveis pela venda de imóveis, prospecção e atendimento de clientes, negociação e acompanhamento dos compradores durante o processo de aquisição.

Para exercer a função, os candidatos precisam ter ensino médio completo, perfil comercial e estar cursando ou já ter concluído o curso Técnico em Transações Imobiliárias (TTI), além de obter habilitação profissional.

O pagamento é feito exclusivamente por comissão, com ganhos proporcionais aos resultados das vendas. A MRV também oferece treinamentos, ferramentas digitais e sistemas de gestão de clientes para auxiliar no trabalho.

A remuneração para gerente de vendas é compatível com o mercado e conta com uma parcela variável vinculada ao desempenho da equipe. O pacote de benefícios inclui planos de saúde e odontológico, vale-refeição e/ou alimentação, vale-transporte, TotalPass e participação no Programa Anual de Remuneração Variável.

As inscrições para os cargos comerciais são feitas por meio de formulário on-line.

Vagas nos canteiros de obras

São cerca de 100 oportunidades para pedreiros, ajudantes práticos, ajudantes comuns, gesseiros, pintores, eletricistas, carpinteiros, encanadores, práticos de carpintaria e serventes de limpeza.

Os contratados para essas funções terão carteira assinada, pelo regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), e salários compatíveis com o mercado. Entre os benefícios estão café da manhã e almoço nas obras, vale-transporte, seguro de vida e cesta básica por meio de cartão.

Para se candidatar, é necessário enviar o currículo pelo WhatsApp, no número (71) 98198-8953.