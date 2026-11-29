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O jornalista Thalisson Araújo utilizou as redes sociais para criticar a TV Globo após o Esporte Espetacular relembrar os dez anos da tragédia da Chapecoense sem citar os três profissionais da emissora que morreram no acidente aéreo. Entre as vítimas estava Ari Júnior, cinegrafista e pai de Thalisson.

Em publicação nas redes sociais neste domingo, 29, dia em que a reportagem foi ao ar, o jornalista demonstrou indignação com a ausência de referências aos funcionários durante a reportagem e ressaltou que o pai viajava justamente para realizar um trabalho para o programa esportivo.

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“Meu pai não foi lembrado. Morreu com a câmera no colo e com 24 anos de empresa nas costas”, escreveu.

O filho de Ari também direcionou críticas à condução da atração e afirmou que a situação não o surpreendeu. “Para mim, zero surpresa. Convivi com quem comanda caráter. Falta caráter!”, declarou.

Jornalistas se solidarizam com Thalisson

Após o desabafo, profissionais da imprensa manifestaram apoio ao jornalista e relembraram a trajetória de Ari Júnior. Glenda Kozlowski, que já integrou a equipe do Esporte Espetacular, lamentou a situação e destacou a admiração que tinha pelo cinegrafista.

“Que tristeza isso, meu amigo. Seu pai que era um dos maiores que tínhamos na época! Além disso, uma das pessoas mais lindas que eu conheci”, comentou.

Comentário do apresentadora Glenda Kozlowski na postagem de Thalisson Araújo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Tiago Leifert, ex-apresentador da emissora, também homenageou o profissional e ressaltou a qualidade do trabalho realizado por ele.

“Seu pai foi o maior e melhor cinegrafista com quem eu trabalhei. Um gênio. E uma pessoa maravilhosa”, escreveu.

Comentário do apresentador Tiago Leifert na postagem de Thalisson Araújo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mauro Naves, que também trabalhou com Ari, destacou o talento e a memória que guarda do colega. “Trabalhei muito com teu pai! Talento puro! Sempre me lembro dele. Motivo de orgulho pra você e família!”, afirmou.

Quem era Ari Júnior?

Natural de Goiânia, em Goiás, Ari Júnior dedicou 24 anos de carreira à TV Globo. O início profissional foi na TV Serra Dourada, afiliada do SBT, onde atuava na portaria. Posteriormente, passou a trabalhar como cinegrafista e foi para a TV Anhanguera, afiliada da Globo no estado.

Em 1997, chegou à Globo em São Paulo. Já em 2012, foi tranferido para o Rio de Janeiro, onde passou a integrar a equipe do Planeta Extremo, programa que acompanhava aventuras e desafios pelo mundo.

Em novembro de 2016, Ari Júnior embarcou com os colegas Guilherme Marques e Guilherme Van Der Laars para a Colômbia, onde a equipe produziria uma reportagem sobre a final da Copa Sul-Americana, entre Chapeconse e Atlético Nacional.

Os três funcionários da Globo morreram no acidente aéreo envolvendo o avião que transportava a delegação do time catarinense, entre o fim do dia 28 de novembro e a madrugada de 29 de novembro de 2016.

A tragédia deixou 71 mortos, sendo 19 jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes, funcionários, tripulantes e 20 jornalistas..