Irmã de Neymar surpreende com gasto milionário em cartão e irrita pai

Se engana quem pensa que os perrengues por conta de dinheiro não atingem os milionários. Endividada, a irmã do jogador Neymar Jr., Rafaella Santos, precisou recorrer ao seu pai para quitar as dívidas no cartão de crédito.

A namorada do craque do Cruzeiro, Gabigol, teria gastado R$ 6 milhões no cartão no mês de dezembro para janeiro. De acordo com o programa Fofocalizando, exibido pelo SBT, os gastos incluem fretes de um jatinho particular.

A aeronave, por sua vez, precisou ser paga por Neymar Pai, que reprovou o descontrole financeiro da filha. O valor, que incluiu até fretes de duas viagens em um jatinho particular, precisou ser pago por Neymar Pai.

De acordo com o Fofocalizando, do SBT, Rafaella Santos precisou pedir ajuda para o pai, que teria ficado bravo com os gastos excessivos da filha, dando um puxão de orelha na herdeira.

Apesar do incômodo, Neymar Pai pagou a fatura milionária causada pela filha.