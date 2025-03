Jéssica Senra detoma ministro do STJ por fala sobre baianos

Jéssica destacou que as palavras do ministro violam a Constituição Federal - Foto: Reprodução | Instagram

A jornalista Jéssica Senra se manifestou contra a fala polêmica proferida pelo ministro João Otávio de Noronha, presidente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre os baianos. Em um vídeo publicado nesta quinta-feira, 21, Jéssica criticou a postura do ministro, considerada xenofóbica, e pediu respeito à Bahia, afirmando que sua atitude foi "nada adequada" ao cargo que ocupa.

"Caro ministro João Otávio de Noronha, em primeiro lugar e sem rodeio nenhum, respeite a Bahia, senhor ministro. Respeite os baianos e as baianas dessa terra. A sua postura não foi nada adequada ao espaço onde o senhor se encontrava e nem ao cargo que o senhor ocupa," disse a jornalista.



Jéssica também destacou que as palavras do ministro violam a Constituição Federal e o Código de Conduta do STJ, afirmando que a fala foi não só inadequada, mas também violenta, contribuindo para a perpetuação de discriminação. "A postura do ministro, além de inadequada, é violenta e colabora para a perpetuação de discriminações," completou a jornalista.

A reação ao vídeo de Jéssica Senra foi imediata. Em menos de 24 horas, o conteúdo já havia alcançado mais de 1 milhão de visualizações e gerado mais de 11 mil comentários.

O comentário xenofóbico do ministro ocorreu durante uma sessão na quarta-feira, 19, quando ele fez uma piada com os baianos sobre basquete, dizendo que se um baiano arremessar a bola, ela só cairia na cesta no sábado. A fala, que foi gravada e viralizou rapidamente, provocou uma grande repercussão nas redes sociais, com muitos criticando a atitude do ministro.

Veja o video publicado nas redes sociais: