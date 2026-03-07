Juliette esquece de tirar cachê do BBB e valor frusta influenciadora

Siga o A TARDE no Google

Juliette revelou o valor nas redes sociais - Foto: Reprodução | Globo

Juliette Freire voltou a virar assunto nas redes sociais após revelar que esqueceu de resgatar cachê por sua participação no Big Brother Brasil 21.

“Fui ao banco para resgatar esse dinheiro, não mexi nele desde que foi depositado. Depois de muito tempo lembrei disso”, contou.

Em um vídeo compartilhado com os seguidores, a influenciadora contou que, depois de cinco anos, resolveu sacar o prêmio, mas se frustrou com o valor. A campeã do reality show também não escondeu a decepção ao descobrir o quão pouco os valores renderam durante o período.

“Fui presencialmente ao banco e esperava que ele tivesse rendido, mas só tinha R$ 15 mil. O dinheiro todo do programa”, desabafou.

O montante, equivalente às semanas que Juliette ficou na competição, foi depositado pelo Globo em uma conta bancária para que pudesse ser resgatado pela participante após o confinamento.