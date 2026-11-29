ENTRETENIMENTO
Resultado das cirurgias reparadoras de Thais Carla surpreende fãs
Influenciadora perdeu cerca de 130 kg
A influenciadora e dançarina Thais Carla, de 35 anos, apresentou o resultado inicial das cirurgias reparadoras realizadas após eliminar cerca de 130 quilos. As imagens foram divulgadas neste domingo, 29, em uma publicação conjunta com o cirurgião plástico Alexandre Dantas nas redes sociais.
Os procedimentos foram feitos nas regiões dos braços, abdômen e seios. Na legenda do vídeo, a influenciadora antecipou o que os seguidores encontrariam nas imagens: "Para quem estava esperando: o resultado imediato está no final do vídeo".
Médico explica etapas da recuperação
Apesar da mudança já visível, Thais destacou que o resultado definitivo ainda levará tempo para aparecer. "O inchaço vai diminuir, os tecidos vão se acomodar, as cicatrizes vão amadurecer e os novos contornos aparecerão gradualmente. A cirurgia foi um grande passo, mas essa transformação não acontece de um dia para o outro", declarou.
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Alexandre Dantas também comentou os cuidados envolvidos nas intervenções e ressaltou que as cirurgias após grandes perdas de peso exigem uma avaliação que vai além da remoção de pele.
"Uma cirurgia depois de uma grande perda de peso não é simplesmente retirar o excesso de pele. É avaliar tecidos, proporções, cicatrizes, possibilidades, limitações e riscos. Quando ela entra no meu consultório, a minha responsabilidade não é com a repercussão dessa história, e sim com a paciente que está à minha frente", complementou.