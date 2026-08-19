Saiba quem são os influenciadores que mais faturaram com lutas no Brasil

Um tipo de entretenimento que tem se popularizado no Brasil nos últimos anos são as lutas envolvendo influenciadores, eventos que têm chamado atenção não só pelo atração dentro dos ringues, mas também pelos valores exorbitantes que são movimentados a cada duelo.

Entre os participantes estão cantores, artistas e influenciadores digitais como o baiano Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil em 2024. O ex-motorista de aplicativo já entrou nos ringues em duas oportunidades, ambas pelo Fight Music Show (FMS).

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A primeira aconteceu em novembro de 2025, no FMS 7, quando ele enfrentou o ator Sacha Bali e foi derrotado por decisão unânime dos juízes após seis rounds. Davi retornou voltou a lutar em maio deste ano, na oitava edição do evento, quando foi derrotado por nocaute técnico no sexto round para o também ex-BBB Kleber Bambam.

Derrota lucrativa

O foco de quem participa desse tipo de evento não costuma ser exatamente a questão esportiva, o que pode ser explicado pelos valores recebidos por Davi Brito com o Fight Music Show.

Apesar de ter sido derrotado em ambas as lutas, o baiano garantiu uma bolsa estimada em R$ 1 milhão pelo segundo confronto, podendo alcançar cerca de R$ 2,5 milhões no total considerando acordos comerciais e campanhas. Não foram divulgados os valores envolvidos no duelo contra Sacha Bali.

“Meu trabalho tem valor”

Isso fez com que ele voltasse aos treinamentos para entrar no ringue novamente neste mês de agosto, dessa vez contra o influenciador Rico Melquiades. O confronto, que estava previsto para ser realizado no Rancho do Maia, reality digital promovido por Carlinhos Maia, chegou a ser cancelado por Davi justamente por um desacordo nos valores.

Rico revelou que Davi Brito pediu um cachê de R$ 150 mil, valor que foi confirmado pelo baiano. O ex-BBB explicou que aceitou o desafio assim que soube quem seria seu oponente, mas destacou que não lutaria apenas por visibilidade:

Eles me procuraram para fazer essa luta e, quando eu descobri que era o Rico, eu super aceitei. Falei que com Rico eu vou até sem treinar. Só que eu falei que tinha que ter um valor, um cachê. Não vou quebrar minha cara por causa da audiência. Meu trabalho tem valor. Davi Brito - Influenciador e ex-BBB

Depois da exigência de Davi, Carlinhos Maia renegociou o cachê com o baiano, mas o valor ainda não foi oficialmente revelado. Além disso, Rico Melquiades prometeu pagar R$ 200 mil a Davi Brito caso perca a luta.

Quem mais ganhou com as lutas?

Mesmo com os altos valores recebidos nas lutas anteriores, Davi Brito ainda está longe de ser um dos influenciadores que mais lucrou com esse tipo de evento.

Em 2024, os funkeiros MC Gui e Nego do Borel se enfrentaram na quarta edição do Fight Music Show. MC Gui, o vencedor do confronto, embolsou mais de R$ 2 milhões, valor que corresponde ao prêmio pelo triunfo e patrocínios, enquanto Borel ganhou R$ 1,2 milhão.

Bambam x Popó

No entanto, os valores pagos aos funkeiros foi bem menor do que a quantia movimentada na luta entre Kleber Bambam e Popó, que também aconteceu no FMS 4. Apesar da alta expectativa, o duelo durou somente 36 segundos e acabou com o influenciador nocauteado pelo tetracampeão mundial de boxe.

Apesar da surra histórica que levou na luta de boxe, o influenciador recebeu uma premiação milionária. Segundo o jornalista Leo Dias, Bambam faturou R$ 6 milhões com a luta e os valores arredondados pagos pelos patrocinadores, enquanto Popó recebeu cerca de R$ 5 milhões.

“Essa luta já passou do prêmio do Big Brother, particularmente, para mim. Essa luta, só de patrocinadores, já deu mais de dois ou três prêmios de BBB”, relatou Bambam, que em 2002 faturou R$ 500 mil ao vencer o reality show.

Whindersson Nunes x Popó

Antes de Bambam, o youtuber Whindersson Nunes já havia desafiado Popó em janeiro de 2022. O duelo acabou com um empate técnico, apesar de Whindersson ter levado a pior na opinião de boa parte do público.

Ainda assim, o que estava em disputa não era só a decisão dos juízes, mas também os valores. Em entrevista para o podcast 18k, meses antes da luta, Whindersson revelou que a premiação seria de aproximadamente R$ 12 milhões, que foram divididos entre os dois. Segundo estimativas da revista Exame, o evento teve arrecadação de R$ 25 milhões.

A revanche entre os dois aconteceu no dia 30 de maio deste ano, na luta principal do Fight Music Show 8. Dessa vez, o duelo terminou com uma vitória de Popó por decisão dos juízes.

Segundo estimativas divulgadas pelo site The Sporting News, Popó faturou cerca de R$ 10 milhões com o evento. O tetracampeão mundial teria uma bolsa fixa entre R$ 3 milhões e R$ 4 milhões apenas para subir ao ringue, mas a maior fatia dos ganhos veio de acordos comerciais, patrocínios estampados no uniforme e participação nas receitas de transmissão.

Já Whindersson Nunes embolsou cerca de R$ 7 milhões, impulsionado principalmente pela divisão dos lucros do pay-per-view.