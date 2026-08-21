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HOME > ENTRETENIMENTO

DISPUTA CHEGOU AO FIM

Veja casa de Gal Costa vendida por R$ 6 milhões após batalha judicial

Venda coloca fim a uma disputa pelos bens da artista que já durava mais de três anos

Edvaldo Sales
Por
Gal Costa morreu em novembro de 2022, aos 77 anos
Gal Costa morreu em novembro de 2022, aos 77 anos - Foto: Divulgação

A casa em que Gal Costa passou os últimos anos de sua vida, em São Paulo, foi vendida nesta semana por R$ 6,7 milhões. A cantora morreu em novembro de 2022, aos 77 anos.

O negócio deve ser oficializado nos próximos dias. Segundo a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o valor será dividido igualmente entre o filho dela, Gabriel da Costa Penna Burgos, e a viúva, Wilma Petrillo. Depois, o inventário será encerrado.

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A venda coloca fim a uma disputa pelos bens da artista que já durava mais de três anos.

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Outros valores foram divididos

Ainda de acordo com a coluna, além dos recursos arrecadados com a venda do imóvel, eles dividiram o valor de dois carros também comercializados, e o de outros bens como obras de arte.

Os direitos sobre a arte da cantora serão exclusivos de Gabriel da Costa Penna Burgos.

Casa tem 390 m²

Localizada no Jardim Europa, a casa de Gal Costa tem 390 m², tem três dormitórios, duas vagas na garagem e jardim nos fundos.

A residência conta com arquitetura moderna, de traços retos e sem ornamentos, e fica numa rua arborizada e tranquila.

No fim de 2024, a casa foi colocada à venda por R$ 10 milhões. Porém, não houve interessados, e o preço foi baixando, até chegar ao valor em que foi agora comercializada.

Veja a casa:

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