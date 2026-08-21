DISPUTA CHEGOU AO FIM
Veja casa de Gal Costa vendida por R$ 6 milhões após batalha judicial
Venda coloca fim a uma disputa pelos bens da artista que já durava mais de três anos
A casa em que Gal Costa passou os últimos anos de sua vida, em São Paulo, foi vendida nesta semana por R$ 6,7 milhões. A cantora morreu em novembro de 2022, aos 77 anos.
O negócio deve ser oficializado nos próximos dias. Segundo a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o valor será dividido igualmente entre o filho dela, Gabriel da Costa Penna Burgos, e a viúva, Wilma Petrillo. Depois, o inventário será encerrado.
A venda coloca fim a uma disputa pelos bens da artista que já durava mais de três anos.
Leia Também:
Outros valores foram divididos
Ainda de acordo com a coluna, além dos recursos arrecadados com a venda do imóvel, eles dividiram o valor de dois carros também comercializados, e o de outros bens como obras de arte.
Os direitos sobre a arte da cantora serão exclusivos de Gabriel da Costa Penna Burgos.
Casa tem 390 m²
Localizada no Jardim Europa, a casa de Gal Costa tem 390 m², tem três dormitórios, duas vagas na garagem e jardim nos fundos.
A residência conta com arquitetura moderna, de traços retos e sem ornamentos, e fica numa rua arborizada e tranquila.
No fim de 2024, a casa foi colocada à venda por R$ 10 milhões. Porém, não houve interessados, e o preço foi baixando, até chegar ao valor em que foi agora comercializada.
Veja a casa:
Casa de Gal Costa | Casa de Gal Costa | Casa de Gal Costa | Casa de Gal Costa | Casa de Gal Costa | Casa de Gal Costa | |