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Virginia Fonseca desiste de voltar ao SBT após polêmica com Silvia

Programa acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro

Agatha Victoria Reis
Por
A influenciadora Virginia Fonseca
A influenciadora Virginia Fonseca - Foto: Reprodução| Redes sociais

Virginia Fonseca cancelou sua participação no Teleton 2026, após protagonizar uma troca de farpas com Silvia Abravanel ao longo desta semana. O programa beneficente é exibido pelo SBT e acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro.

Antes da confusão, Virginia Fonseca iria ocupar o horário do início da noite de sábado, pouco antes de Patrícia Abravanel assumir o encerramento da maratona beneficente, função desempenhada anteriormente por Silvio Santos (1930-2024).

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Qual a briga entre Virginia e Silvia Abravanel?

Na última terça-feira, 27, Silvia Abravanel criticou publicamente a influenciadora após a circulação de um vídeo em que ela aparece dançando com notas de dólar presas à roupa durante uma festa em Miami, nos Estados Unidos.

As imagens geraram polêmica nas redes sociais e a apresentadora não deixou de comentar sobre o episódio. “Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças… Porque a própria mamãe dela é da mesma linhagem”, escreveu.

Virginia, no entanto, não deixou a situação sem resposta. A equipe da influenciadora divulgou um comunicado em defesa da empresária.

“É curioso como o respeito é tão defendido nos discursos e tão facilmente esquecido nas atitudes. Criticar é um direito. Desrespeitar, atacar e colocar em julgamento a maternidade de uma mulher ultrapassa todos os limites”, afirmou o comunicado sem citar Silvia diretamente.

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Tags

entretenimento SBT Virginia Fonseca

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