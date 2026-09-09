12º colocado do Brasileirão tem 3 jogadores convocados para Seleção

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a convocação da Seleção Brasileira para os próximos amistosos. Três atletas do Corinthians integram a relação anunciada pela comissão técnica, na tarde desta quarta, 09.

O clube ocupa a décima segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O goleiro Hugo Souza, o lateral-direito Matheuzinho e o meio-campista Breno Bidon compõem o grupo chamado para os compromissos internacionais.

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Atletas convocados

Hugo Souza (goleiro)

Matheuzinho (lateral-direito)

Breno Bidon (meio-campista)

Calendário de amistosos

A Seleção Brasileira realiza partidas preparatórias nos meses de setembro e outubro de 2026:

25 de setembro de 2026: Austrália x Brasil (Townsville)

29 de setembro de 2026: Austrália x Brasil (Brisbane)

3 de outubro de 2026: Índia x Brasil (Calcutá)

Convocação da Seleção Brasileira