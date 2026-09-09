AMISTOSOS
12º colocado do Brasileirão tem 3 jogadores convocados para Seleção
Atletas do Corinthians integram lista da Seleção para amistosos internacionais
Por Jair Mendonça Jr
| Atualizada em
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a convocação da Seleção Brasileira para os próximos amistosos. Três atletas do Corinthians integram a relação anunciada pela comissão técnica, na tarde desta quarta, 09.
O clube ocupa a décima segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O goleiro Hugo Souza, o lateral-direito Matheuzinho e o meio-campista Breno Bidon compõem o grupo chamado para os compromissos internacionais.
Atletas convocados
- Hugo Souza (goleiro)
- Matheuzinho (lateral-direito)
- Breno Bidon (meio-campista)
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Calendário de amistosos
A Seleção Brasileira realiza partidas preparatórias nos meses de setembro e outubro de 2026:
- 25 de setembro de 2026: Austrália x Brasil (Townsville)
- 29 de setembro de 2026: Austrália x Brasil (Brisbane)
- 3 de outubro de 2026: Índia x Brasil (Calcutá)
Convocação da Seleção Brasileira
- Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Otávio (Cruzeiro) e Pedro Morisco (Coritiba);
- Laterais: Douglas Santos (Zenit), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV) e Wesley (Roma);
- Zagueiros: Arthur Dias (Athletico), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG) e Vitor Reis (Manchester City);
- Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos);
- Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vinícius Júnior (Real Madrid).