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AMISTOSOS

12º colocado do Brasileirão tem 3 jogadores convocados para Seleção

Atletas do Corinthians integram lista da Seleção para amistosos internacionais

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
CBF divulgou a convocação da Seleção Brasileira para os próximos amistosos
CBF divulgou a convocação da Seleção Brasileira para os próximos amistosos - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a convocação da Seleção Brasileira para os próximos amistosos. Três atletas do Corinthians integram a relação anunciada pela comissão técnica, na tarde desta quarta, 09.

O clube ocupa a décima segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O goleiro Hugo Souza, o lateral-direito Matheuzinho e o meio-campista Breno Bidon compõem o grupo chamado para os compromissos internacionais.

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Atletas convocados

  • Hugo Souza (goleiro)
  • Matheuzinho (lateral-direito)
  • Breno Bidon (meio-campista)

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Calendário de amistosos

A Seleção Brasileira realiza partidas preparatórias nos meses de setembro e outubro de 2026:

  • 25 de setembro de 2026: Austrália x Brasil (Townsville)
  • 29 de setembro de 2026: Austrália x Brasil (Brisbane)
  • 3 de outubro de 2026: Índia x Brasil (Calcutá)

Convocação da Seleção Brasileira

  • Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Otávio (Cruzeiro) e Pedro Morisco (Coritiba);
  • Laterais: Douglas Santos (Zenit), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV) e Wesley (Roma);
  • Zagueiros: Arthur Dias (Athletico), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG) e Vitor Reis (Manchester City);
  • Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos);
  • Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vinícius Júnior (Real Madrid).
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Tags

corinthians seleção brasileira

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