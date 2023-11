Adversários diretos do Bahia devem jogar sem torcida como punição | A TARDE

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) está cogitando solicitar punições preventivas para Coritiba e Cruzeiro, consistindo em jogos sem a presença de torcedores por um período de 30 dias, abarcando o restante do Campeonato Brasileiro. A medida surge em decorrência dos acontecimentos do último sábado, 11, quando torcedores de ambas as equipes invadiram o gramado da Vila Capanema, resultando em uma 'guerra campal'.

A análise das imagens da invasão e confronto será realizada pelo presidente do STJD, José Perdiz, com a expectativa de que a decisão sobre a punição seja tomada nos próximos dias. Posteriormente, aguarda-se que o Pleno do STJD ratifique a denúncia da Procuradoria e defina a data para o julgamento.

Se a punição for confirmada, tanto o Coritiba quanto o Cruzeiro disputarão seus próximos jogos sem o respaldo de suas torcidas, tanto em confrontos como mandante quanto visitante. O Coritiba tem quatro jogos restantes na Série A, enquanto o Cruzeiro ainda enfrenta seis partidas, sendo que a direção celeste já suspendeu a venda de ingressos para o jogo contra o Vasco, programado para o dia 22 deste mês.

Vale ressaltar que o STJD já adotou medida preventiva semelhante nesta temporada da Série A, punindo o Vasco e o Santos com jogos sem torcida devido a incidentes nos estádios. Após julgamento e recursos, o Vasco foi penalizado com quatro partidas de portões fechados, enquanto o Santos recebeu uma punição de dois jogos nessa condição. A informação foi dada inicialmente pela rádio Itatiaia.

A confusão durante a partida entre Coritiba e Cruzeiro ocorreu após o gol de Robson, aos 45 minutos do segundo tempo, desencadeando uma invasão de torcedores e uma briga generalizada que só foi contida com a chegada do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM-PR). O jogo, que foi paralisado aos 45 minutos do segundo tempo, com seis minutos de acréscimo, foi retomado após cerca de 25 minutos e encerrou-se com a vitória do Coritiba por 1 a 0.