Bola de Ouro abre votação para eleger maior vencedor da história

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A cada ano, a Bola de Ouro elege o melhor jogador da temporada. Mas se houvesse uma Bola de Ouro para o melhor da história, quem seria o escolhido? A revista francesa France Football, responsável pela Bola de Ouro, lançou uma votação para escolher o maior nome da história da premiação.

Batizada de B.O.A.T. (Ballon d’Or of All Time), a eleição reúne dez jogadores que conquistaram o troféu pelo menos duas vezes. Entre os concorrentes, Ronaldo Fenômeno é o único brasileiro, enquanto Pelé, Garrincha e Diego Maradona ficaram fora da disputa.

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A iniciativa coloca a decisão nas mãos dos torcedores, que poderão escolher seu favorito mediante o pagamento de 1 euro, aproximadamente R$ 5,60. A votação permanece aberta até 27 de outubro, com a divulgação do resultado prevista para o dia seguinte.

O nome da campanha faz referência à expressão G.O.A.T. (Greatest of All Time), utilizada para definir o maior atleta de todos os tempos.

Lionel Messi com algumas das suas Bolas de Ouro - Foto: France Football

Ronaldo Fenômeno representa o Brasil

Único brasileiro entre os indicados, Ronaldo Nazário conquistou a Bola de Ouro em 1997 e 2002. O ex-atacante também foi eleito três vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa e participou das campanhas brasileiras nos títulos das Copas do Mundo de 1994 e 2002.

O argentino Lionel Messi lidera a lista histórica, com oito conquistas, seguido pelo português Cristiano Ronaldo, que recebeu o prêmio cinco vezes.

A relação também reúne três jogadores que venceram a Bola de Ouro em três oportunidades e outros atletas que, assim como Ronaldo, foram premiados duas vezes.

Ronaldo Fenômeno com a Bola de Ouro - Foto: France Football

Por que Pelé e Maradona não foram incluídos?

Ainda que sejam frequentemente mencionados nas discussões sobre os maiores jogadores da história do futebol, Pelé, Diego Maradona e Garrincha não aparecem na votação, justamente pelos critérios de seleção adotados pela revista e às antigas regras da Bola de Ouro.

Criada em 1956, a premiação foi inicialmente destinada apenas a jogadores europeus. Isso impediu que atletas de outras nacionalidades, como Pelé e Maradona, concorressem oficialmente ao troféu durante grande parte de suas carreiras.

A primeira mudança significativa ocorreu em 1995, quando a revista passou a permitir a participação de jogadores de qualquer nacionalidade, desde que defendessem clubes europeus.

Somente em 2007 a premiação foi aberta a atletas de todo o mundo, independentemente do continente em que atuassem.

Por isso, jogadores que marcaram diferentes gerações do futebol ficaram fora da disputa atual, já que a votação exige ao menos duas conquistas oficiais da Bola de Ouro.

Messi e Cristiano Ronaldo são os maiores vencedores

Entre os candidatos, Lionel Messi aparece com o maior número de troféus. O argentino conquistou a premiação em oito oportunidades: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023.

Cristiano Ronaldo ocupa a segunda posição histórica, com cinco títulos, conquistados em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Cristiano Ronaldo com suas cinco Bolas de Ouro - Foto: Real Madrid

Como participar da votação?

Para escolher um dos candidatos, o torcedor precisa pagar 1 euro por voto, valor equivalente a aproximadamente R$ 5,60.

Segundo as regras divulgadas pela organização, cada participante receberá uma fotografia relacionada à história da Bola de Ouro e concorrerá a dois ingressos para a cerimônia de entrega do prêmio em 2027.

A votação ficará disponível até 27 de outubro de 2026, e o vencedor será conhecido no dia 28 de outubro.