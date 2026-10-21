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Bola de Ouro abre votação para eleger maior vencedor da história

France Football selecionou dez jogadores com pelo menos dois títulos da premiação

Marina Branco
Por
Bola de Ouro
Bola de Ouro - Foto: France Football

A cada ano, a Bola de Ouro elege o melhor jogador da temporada. Mas se houvesse uma Bola de Ouro para o melhor da história, quem seria o escolhido? A revista francesa France Football, responsável pela Bola de Ouro, lançou uma votação para escolher o maior nome da história da premiação.

Batizada de B.O.A.T. (Ballon d’Or of All Time), a eleição reúne dez jogadores que conquistaram o troféu pelo menos duas vezes. Entre os concorrentes, Ronaldo Fenômeno é o único brasileiro, enquanto Pelé, Garrincha e Diego Maradona ficaram fora da disputa.

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A iniciativa coloca a decisão nas mãos dos torcedores, que poderão escolher seu favorito mediante o pagamento de 1 euro, aproximadamente R$ 5,60. A votação permanece aberta até 27 de outubro, com a divulgação do resultado prevista para o dia seguinte.

O nome da campanha faz referência à expressão G.O.A.T. (Greatest of All Time), utilizada para definir o maior atleta de todos os tempos.

Lionel Messi com algumas das suas Bolas de Ouro
Lionel Messi com algumas das suas Bolas de Ouro - Foto: France Football

Ronaldo Fenômeno representa o Brasil

Único brasileiro entre os indicados, Ronaldo Nazário conquistou a Bola de Ouro em 1997 e 2002. O ex-atacante também foi eleito três vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa e participou das campanhas brasileiras nos títulos das Copas do Mundo de 1994 e 2002.

O argentino Lionel Messi lidera a lista histórica, com oito conquistas, seguido pelo português Cristiano Ronaldo, que recebeu o prêmio cinco vezes.

A relação também reúne três jogadores que venceram a Bola de Ouro em três oportunidades e outros atletas que, assim como Ronaldo, foram premiados duas vezes.

Ronaldo Fenômeno com a Bola de Ouro
Ronaldo Fenômeno com a Bola de Ouro - Foto: France Football

Por que Pelé e Maradona não foram incluídos?

Ainda que sejam frequentemente mencionados nas discussões sobre os maiores jogadores da história do futebol, Pelé, Diego Maradona e Garrincha não aparecem na votação, justamente pelos critérios de seleção adotados pela revista e às antigas regras da Bola de Ouro.

Criada em 1956, a premiação foi inicialmente destinada apenas a jogadores europeus. Isso impediu que atletas de outras nacionalidades, como Pelé e Maradona, concorressem oficialmente ao troféu durante grande parte de suas carreiras.

A primeira mudança significativa ocorreu em 1995, quando a revista passou a permitir a participação de jogadores de qualquer nacionalidade, desde que defendessem clubes europeus.

Somente em 2007 a premiação foi aberta a atletas de todo o mundo, independentemente do continente em que atuassem.

Por isso, jogadores que marcaram diferentes gerações do futebol ficaram fora da disputa atual, já que a votação exige ao menos duas conquistas oficiais da Bola de Ouro.

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Messi e Cristiano Ronaldo são os maiores vencedores

Entre os candidatos, Lionel Messi aparece com o maior número de troféus. O argentino conquistou a premiação em oito oportunidades: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023.

Cristiano Ronaldo ocupa a segunda posição histórica, com cinco títulos, conquistados em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Cristiano Ronaldo com suas cinco Bolas de Ouro
Cristiano Ronaldo com suas cinco Bolas de Ouro - Foto: Real Madrid

Como participar da votação?

Para escolher um dos candidatos, o torcedor precisa pagar 1 euro por voto, valor equivalente a aproximadamente R$ 5,60.

Segundo as regras divulgadas pela organização, cada participante receberá uma fotografia relacionada à história da Bola de Ouro e concorrerá a dois ingressos para a cerimônia de entrega do prêmio em 2027.

A votação ficará disponível até 27 de outubro de 2026, e o vencedor será conhecido no dia 28 de outubro.

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