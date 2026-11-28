ESPORTES
Brasil ultrapassa Argentina e se torna maior campeão da Libertadores
País assumiu a ponta após título do Palmeiras sobre o Estudiantes
O Brasil lidera o ranking de países com o maior número de títulos da Libertadores após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Estudiantes, neste sábado, 28, em Montevidéu. Com o resultado, o país ultrapassou a Argentina e se tornou o maior campeão da Conmebol Libertadores.
Ao todo, são 26 títulos conquistados por clubes brasileiros, vencidos por 12 equipes diferentes. Palmeiras e Flamengo estão empatados como maiores campeões do torneio, com quatro títulos cada.
Domínio brasileiro na América do Sul
A liderança brasileira acontece em meio ao domínio do país na Libertadores. Desde 2019, apenas times brasileiros venceram a competição. Nas últimas oito edições, foram três títulos do Palmeiras, três do Flamengo, um do Fluminense e um do Botafogo. Confira a lista:
- 2019: Flamengo
- 2020: Palmeiras
- 2021: Palmeiras
- 2022: Flamengo
- 2023: Fluminense
- 2024: Botafogo
- 2025: Flamengo
- 2026: Palmeiras
A última vez que um clube de outro país venceu a Libertadores foi em 2018, quando o River Plate derrotou o Boca Juniors na final.
Leia Também:
Confira o ranking de títulos da Libertadores por país
- Brasil: 26 títulos (20 vice-campeonatos)
- Argentina: 25 títulos (13 vice-campeonatos)
- Uruguai: 8 títulos (8 vice-campeonatos)
- Colômbia: 3 títulos (7 vice-campeonatos)
- Paraguai: 3 títulos (5 vice-campeonatos)
- Chile: 1 título (5 vice-campeonatos)
- Equador: 1 título (3 vice-campeonatos)