Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Brasil lidera o ranking de países com o maior número de títulos da Libertadores após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Estudiantes, neste sábado, 28, em Montevidéu. Com o resultado, o país ultrapassou a Argentina e se tornou o maior campeão da Conmebol Libertadores.

Ao todo, são 26 títulos conquistados por clubes brasileiros, vencidos por 12 equipes diferentes. Palmeiras e Flamengo estão empatados como maiores campeões do torneio, com quatro títulos cada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Domínio brasileiro na América do Sul

A liderança brasileira acontece em meio ao domínio do país na Libertadores. Desde 2019, apenas times brasileiros venceram a competição. Nas últimas oito edições, foram três títulos do Palmeiras, três do Flamengo, um do Fluminense e um do Botafogo. Confira a lista:

2019: Flamengo

Flamengo 2020: Palmeiras

Palmeiras 2021: Palmeiras

Palmeiras 2022: Flamengo

Flamengo 2023: Fluminense

Fluminense 2024: Botafogo

Botafogo 2025: Flamengo

Flamengo 2026: Palmeiras

A última vez que um clube de outro país venceu a Libertadores foi em 2018, quando o River Plate derrotou o Boca Juniors na final.

Confira o ranking de títulos da Libertadores por país