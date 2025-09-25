Brasileirão chega na 20ª troca de técnico; Vitória lidera com 3

Taça do Brasileirão Série A - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A dança das cadeiras envolvendo os treinadores do Campeonato Brasileiro está à todo vapor. Com a saída de Renato Gaúcho e o anúncio da chegada de Luis Zubeldía no Fluminense, a Série A chegou a 20 trocas de técnico. A equipe responsável por mais contribuir com essa estatística é o Vitória.

Com Thiago Carpini, Fábio Carille, Rodrigo Chagas e agora Jair Ventura, apresentado oficialmente nesta quinta-feira, 25, o Leão da Barra é o único time do Brasileirão que mudou de técnico três vezes, e, consequentemente, será agora comandado pelo quarto profissional distinto.

Além do Vitória, outras cinco equipes também fizeram mais de uma mudança. Fortaleza, Juventude, Santos, Sport e agora Fluminense mudaram de treinador duas vezes, enquanto Bahia, Ceará, Cruzeiro, Flamengo, Mirassol, Palmeiras e RB Bragantino são os sete clubes que mantêm o mesmo comandante desde o início da competição.

No total, 33 técnicos diferentes já trabalharam no Brasileirão, sendo que sete deles já comandaram mais de uma equipe. É o exemplo de Carpini, que retornou ao Juventude após ser demitido do Rubro-Negro baiano.

Lista detalhada de times e técnicos da Série A

Vitória (4): Thiago Carpini, Fábio Carille, Rodrigo Chagas e Jair Ventura;

Fluminense (3): Mano Menezes, Renato Gaúcho e Luis Zubeldía;

Fortaleza (3): Juan Pablo Vojvoda, Renato Paiva e Martin Palermo;

Juventude (3): Fábio Matias, Claudio Tencati e Thiago Carpini;

Santos (3): Pedro Caixinha, Cléber Xavier e Juan Pablo Vojvoda;

Sport (3): Pepa, António Oliveira e Daniel Paulista;

Atlético-MG (2): Cuca e Sampaoli;

Botafogo (2): Renato Paiva e Davide Ancelotti;

Corinthians (2): Ramón Díaz e Dorival Júnior;

Grêmio (2): Gustavo Quinteros e Mano Menezes;

Internacional (2): Roger Machado e Ramón Díaz;

São Paulo (2): Luís Zubeldía e Hernán Crespo;

Vasco da Gama (2): Fábio Carille e Fernando Diniz;

Bahia (1): Rogério Ceni;

Ceará (1): Léo Condé;

Cruzeiro (1): Leonardo Jardim;

Flamengo (1): Filipe Luís;

Mirassol (1): Rafael Guanaes;

Palmeiras (1): Abel Ferreira;

(1): Abel Ferreira; RB Bragantino (1): Fernando Seabra.

Estreia de Jair Ventura

Jair Ventura estreia pelo Vitória no próximo domingo, 28, às 11h, quando enfrenta o Grêmio de Mano Menezes. O duelo será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.