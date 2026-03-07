JUSTIÇA
Clube diz que mantém contrato com o goleiro Bruno mesmo após decisão de prisão
Justiça do Rio determinou a prisão de Bruno após ele viajar para o Acre sem autorização judicial
O Menezes Esporte Clube, time amador de Ribeirão das Neves, em Belo Horizonte, disse que vai aguardar os próximos passos após a Justiça do Rio de Janeiro revogar o livramento condicional do goleiro Bruno Fernandes por descumprimento da lei.
A Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro determinou a prisão de Bruno após ele viajar para o Acre sem autorização judicial, descumprindo a proibição de deixar o estado.
O ex-jogador do Flamengo foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, e não podia sair do estado durante o cumprimento da medida.
O contrato com o goleiro foi firmado no dia 28 de fevereiro deste ano e foi compartilhada nas redes sociais do clube.
De acordo com o clube ao g1, Bruno ainda não participou de nenhuma partida pela equipe porque o campeonato em que o time disputa está previsto para começar apenas em 24 de maio. O clube também informou que o jogador seguia treinando em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, cidade onde mora.
Segundo o diretor esportivo do Menezes Futebol Clube, Bruno Ferreira, caso a decisão judicial seja revertida, o clube tem interesse em cumprir o contato e contar com Bruno no elenco.
"O Clube não tem nada a fazer nesse momento. Fizemos um contrato de trabalho e confiamos que ele será cumprido. Não temos outra posição que não seja aguardar os desdobramentos. A partir do momento que o cidadão esteja apto perante a justiça e se enquadre dentro dos nossos requisitos, iremos abrir as portas. é preciso ampliar o debate sobre a ressocialização e as oportunidades de trabalho para condenados após o cumprimento da pena", explicou diretor esportivo do clube, Bruno Ferreira.
