Adversário do Bahia na Libertadores está invicto em 2025

Internacional ainda não perdeu na temporada - Foto: Divulgação / Internacional

Adversário do Bahia no primeiro jogo da fase de jogo da Copa Libertadores, o Internacional chega a Salvador em grande fase. Na noite desta quinta-feira, 3, a Arena Fonte Nova será palco de um duelo de campeões estaduais, às 19h. Apesar do mando de campo ser do Esquadrão, o Colorado possui um fator que preocupa a torcida azul, vermelha e branca: o time comandado por Roger Machado, ex-Bahia, ainda não perdeu uma partida sequer na temporada.

Em 2025, o Internacional entrou em campo 13 vezes, acumulando uma impressionante marca de nove vitórias e quatro empates. Além disso, a equipe de Roger Machado conseguiu quebrar um jejum de nove anos sem títulos do Colorado, ao erguer a taça de campeão gaúcho, superando o Grêmio na final.

Veja todos os jogos do Internacional no ano:

(F) - Flamengo 1-1 Internacional (Rodada 1)

(C) - Internacional 1-1 Grêmio (Final)

(F) - Grêmio 0-2 Internacional (Final)

(C) - Internacional 3-1 Caxias (Semifinal)

(F) - Caxias 0-2 Internacional (Semifinal)

(C) - Internacional 2-0 Monsoon

(F) - São Luiz 1-3 Internacional

(F) - Grêmio 1-1 Internacional

(C) - Internacional 3-0 GE Brasil

(C) - Internacional 1-0 Avenida

(F) - São José-RS 0-2 Internacional

(C) - Internacional 2-0 Juventude

(F) - Guarany Bagé 2-2 Internacional

No entanto, apesar da grande fase do adversário, o Bahia também vive um bom momento na temporada, e a torcida tricolor pode se apegar a um grande feito conquistado pelo Esquadrão no passado do confronto. Isso porque em 1988, o Tricolor de Aço contrariou as estatísticas e sagrou-se campeão brasileiro em pleno Beira-Rio.

A conquista permitiu que o Bahia disputasse a Libertadores do ano seguinte (1989), e novos capítulos deste duelo foram escritos, desta vez, com um final feliz para os colorados. Quis o destino que ambas as equipes se encontrassem novamente na fase de grupos da competição, e o Tricolor Baiano levou a melhor, vencendo tanto dentro, quanto fora de casa.

Contudo, conforme as fases avançavam, Bahia e Internacional se encontraram de novo nas quartas de final, com o time gaúcho vencendo o primeiro jogo no Beira-Rio, e na volta, na antiga Fonte Nova, segurou um empate sem gols após a capital baiana ser atingida por um forte temporal. A realização da partida é, até hoje, contestada por torcedores, e até mesmo pelo treinador que comandou aquele time.

Histórico do confronto

Na história, Bahia e Internacional já se enfrentaram 60 vezes, com o primeiro duelo sendo disputado no Robertão de 1968. Apesar do maior feito do confronto ter sido conquistado pelo Esquadrão, é o Colorado que leva a melhor no retrospecto geral. No total, são 32 vitórias dos gaúchos, 16 empates, e apenas 12 vitórias do Tricolor de Aço.