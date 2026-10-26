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BRASILEIRÃO 2026

Bahia pode ter novidades na escalação para enfrentar o São Paulo

Volante e lateral-direito voltam a ficar à disposição de Rogério Ceni para sequência do Brasileirão

Téo Mazzoni
Por
Jean Lucas e Román Gómez voltam a ficar à disposição de Rogério Ceni,
Jean Lucas e Román Gómez voltam a ficar à disposição de Rogério Ceni, - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 28, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), onde enfrenta o São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor busca a recuperação depois do empate contra o Santos.

Bahia terá dois retornos para enfrentar o São Paulo

Para a partida, o técnico Rogério Ceni contará com dois retornos: o volante Jean Lucas e o lateral-direito Román Gómez.

Os jogadores voltam a ficar à disposição do Bahia depois de cumprirem suspensão automática por terem recebido o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Flamengo.

Dessa forma, é possível que o meio-campo do Bahia sofra alterações para a partida contra o São Paulo, já que Jean Lucas vinha sendo titular de Rogério Ceni antes da suspensão. O volante Erick foi o escolhido para substituir o camisa 6 no confronto contra o Santos.

Já Román Gómez volta a ser opção para a lateral direita, embora Marcos Victor deva permanecer entre os titulares após assumir a posição.

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Kanu cumpre suspensão e desfalca o Bahia

Apesar dos retornos de Jean Lucas e Román Gómez, o Bahia não poderá contar com o zagueiro Kanu para enfrentar o São Paulo. O defensor recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática no confronto.

Bahia segue em 7º lugar no Brasileirão

Depois do empate contra o Santos, no último sábado, o Bahia chegou aos 50 pontos, mas permaneceu na 7ª posição do Campeonato Brasileiro, a quatro pontos do G-4. O Athletico é o primeiro clube dentro da zona de classificação para a Libertadores

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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia Rogério Ceni

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