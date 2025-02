Bahia x América-RN: onde assistir, prováveis escalações e mais

Bahia é o líder do Grupo B da Copa do Nordeste - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 12, às 19h, novamente diante de seu torcedor, na Arena Fonte Nova, após a goleada aplicada no Campeonato Baiano, mas desta vez, enfrenta o América-RN, em duelo válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

Embalado depois de vencer o Colo-Colo por 6 a 0, a equipe comandada por Rogério Ceni busca voltar a vencer no Nordestão, após empatar sem gols, contra a Juazeirense, na última rodada da competição. O duelo contra o América-RN vale a liderança do Grupo B, já que ambas as equipes estão empatadas em pontos — 4 para cada — e dividem o topo da tabela de classificação.

Para o duelo contra a equipe de Natal, Rogério Ceni deve dar sequência ao rodízio no elenco para este início de temporada, e pode contar com uma surpresa na lista de relacionados: Michel Araújo. O uruguaio se lesionou durante a pré-temporada em Girona, e ainda não estreou com a camisa do Tricolor, mas esteve presente na sessão de treino do grupo nesta segunda-feira, 10. O lateral Iago Borduchi, por outro lado, ainda segue de fora e deu continuidade aos trabalhos de transição física no CT Evaristo de Macedo.

Confira as prováveis escalações para o jogo:

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias (Gilberto), Kanu (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Erick, Éverton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

América-RN: Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Davi Gabriel; Ferreira, Roldan e Souza; Ítalo, Hebert e Thailor. Técnico: Leston Júnior.

Onde assistir: Premiera e Disney+.

Ficha técnica:

Local: Arena Fonte Nova.

Horário: 19h.

Transmissão: Premiere e Disney+.