Everton Ribeiro provoca torcida do Vitória após triunfo na Liberta

Everton Ribeiro, capitão do Bahia - Foto: Fotos: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O capitão do Bahia, Everton Ribeiro, usou as redes sociais para fazer uma provocação aos torcedores do Vitória após a classificação do Tricolor para a fase de grupos da Libertadores. A mensagem, publicada no X (antigo twitter) na noite desta quinta-feira, 13, tem gerado reações antes das finais do Campeonato Baiano, que será decidido com um clássico Ba-Vi.

Na publicação, o meia escreveu: “Alguém pode me confirmar se fase de grupos da Libertadores é Libertadores?”, uma indireta aos comentários feitos pelos torcedores rubro-negros antes do Tricolor garantir a vaga na fase de grupos do torneio.

Confira:

Alguém pode me confirmar se fase de grupos da Libertadores é Libertadores? 😅 #BBMP https://t.co/vPbfsMYzjV — Everton Ribeiro (@evertonri) March 14, 2025

O Bahia enfrenta o Vitória, pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Baiano, no próximo domingo, às 18h, na Arena Fonte Nova. A partida de volta acontece no domingo, 23, às 16h, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão.