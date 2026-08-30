Juba explica reação do Bahia e revela “gás” dado pelo BaVi

Luciano Juba voltou a ganhar protagonismo com a camisa do Esporte Clube Bahia e foi um dos destaques da vitória por 3 a 2 sobre o Internacional, neste domingo, 30, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em boa fase desde o BaVi, o lateral-esquerdo valorizou o momento individual, mas fez questão de dividir os méritos com todo o elenco.



Após a partida, Juba destacou o trabalho realizado diariamente pelo grupo e afirmou que a sequência positiva do Esquadrão não pode ser atribuída apenas às suas atuações.



“Claro, estou ajudando, mas acho que todo grupo está trabalhando firme durante todos os dias e dentro do campo também nos dias de jogos. Acho que a gente está fazendo grandes partidas agora e espero que a gente possa seguir nessa sequência de triunfos para dar ainda mais alegria para o nosso torcedor”, afirmou o camisa 46.





Fico feliz porque eu estou ajudando a equipe dentro de campo, mas tenho certeza que esses resultados não são só por mim Luciano Juba - lateral do Bahia

BaVi deu confiança ao Bahia

Juba também avaliou o impacto da vitória sobre o Vitória, no clássico BaVi disputado no último domingo, 23. Para o jogador, independentemente do resultado no clássico, o Bahia precisava reencontrar o caminho dos triunfos como mandante.



O Esquadrão voltou a vencer na Arena Fonte Nova depois de mais de um mês. O último triunfo no estádio havia acontecido diante da Chapecoense.



“Eu acho que, independente de ter vencido o Bavi ou não, a gente tinha que voltar a vencer aqui na nossa casa. Mas com certeza o Bavi deu um bom gás para nós, para a gente chegar aqui de olho no nosso torcedor e conquistar mais um triunfo”, garantiu o jogador.





Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Juba cobra atenção após gols sofridos

Apesar da vitória e da boa atuação, Luciano Juba também chamou atenção para um aspecto que precisa ser corrigido pelo Bahia. O lateral demonstrou preocupação com a forma como o time sofreu os gols do Internacional, especialmente pela falta de concentração em determinados momentos da partida.



Segundo o camisa 46, o Tricolor não chegou a ser amplamente ameaçado pelo adversário, mas acabou permitindo situações que poderiam ter sido evitadas.



“Como você falou, acho que voltamos um pouco desligados ali no intervalo. Infelizmente, tomamos o segundo gol, que a gente não podia ter tomado. Acho que a gente não enfrentou tanto com o perigo. Acho que a equipe do Inter também é uma equipe muito boa. A equipe tem jogadas que são mérito deles, mas a gente tem que trabalhar para que possa estar evitando esses erros que a gente comete ali. Essas faltas de concentração”, comentou o lateral-esquerdo.



Próximo jogo

O Bahia volta a campo no próximo sábado, 5, às 16h, diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.