Libertadores: 42 mil torcedores garantidos para Bahia x Nacional

Fiel torcida tricolor vai lotar a Fonte Nova no jogo contra o Nacional-URU pela Libertadores - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

A torcida tricolor promete fazer mais uma grande festa na Arena Fonte Nova. O Bahia divulgou a parcial de público para o confronto contra o Nacional-URU, válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola nesta quarta-feira, 7, às 19h.

De acordo com o clube, quase 42 mil torcedores já confirmaram presença por meio do check-in e da compra de ingressos avulsos. A expectativa é de casa cheia para empurrar o time comandado por Rogério Ceni rumo a mais um triunfo na competição continental.

Mesmo com a grande procura, ainda há ingressos disponíveis. A venda segue sendo feita de forma online, tanto no site oficial da Arena Fonte Nova, quanto na plataforma Ingresse (site e aplicativo).

Vivendo grande fase na temporada, o Bahia lidera o Grupo F da Libertadores, com sete pontos em três jogos. Uma vitória diante do Nacional-URU pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final, marcando um feito importante no retorno do Esquadrão à principal competição do continente.

O time tricolor vem de uma sequência positiva, com cinco vitórias seguidas, incluindo o triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo no último fim de semana pelo Brasileirão.