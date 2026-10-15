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BRASILEIRÃO 2026

Zagueiro do Bahia surpreende ao eleger Flamengo como maior do Brasil

Às vésperas do confronto pela 31ª rodada do Brasileirão, Marco Moreno elogiou a grandeza do Flamengo

Téo Mazzoni
Por
Marco Moreno rasga elogios ao Flamengo antes de duelo na Fonte Nova
Marco Moreno rasga elogios ao Flamengo antes de duelo na Fonte Nova - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Às vésperas do confronto entre Esporte Clube Bahia e Flamengo, neste domingo, 18, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Marco Moreno rasgou elogios ao adversário.

Durante entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, 15, no CT Evaristo de Macedo, em Dias d’Ávila (BA), o espanhol enalteceu a grandeza do Flamengo, afirmando que se trata da maior equipe do futebol brasileiro. O defensor também destacou a expectativa para entrar em campo contra o Rubro-Negro.

O Flamengo é o maior time do país Marco Moreno - zagueiro do Bahia

“Sobre o jogo de domingo, estou com muita vontade de jogar. É um clube muito grande, o maior do país. Estamos com muita vontade e coragem para fazer uma grande partida. Vamos dar tudo para vencer”, destacou o jogador.

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Jogador do Bahia aponta Flamengo como maior time do país
Jogador do Bahia aponta Flamengo como maior time do país - Foto: Rafael Rodrigues/ECBahia

Diante da força do adversário, o zagueiro ressaltou que o apoio da torcida tricolor será essencial para que o Bahia conquiste o triunfo diante do Flamengo, líder da Série A.

“Eu e a equipe vamos dar tudo pela torcida e pelo clube. Também preciso que a torcida esteja ao nosso lado para que, no domingo, possamos vencer”, pontuou Marco Moreno.

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Como foi a adaptação do zagueiro ao Bahia?

Além de enaltecer o Flamengo, Marco Moreno também elogiou o Bahia ao comentar seu período de adaptação ao clube. Segundo o zagueiro, a maneira como a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni joga facilitou sua integração ao grupo.

“Em relação à adaptação, tenho muita sorte, porque cheguei a um clube muito grande. Desde o primeiro minuto, meus companheiros me ajudaram em tudo, e minha adaptação, principalmente dentro de campo, tem sido muito boa. Gosto da maneira como a equipe joga, e isso também facilita”, afirmou o defensor.

Então, tem sido muito fácil, na verdade Marco Moreno - defensor espanhol

Estreia após três meses de contratação

A estreia de Marco Moreno aconteceu no último domingo, 11, durante o triunfo sobre o Mirassol. Na ocasião, o zagueiro espanhol disputou sua primeira partida pelo Bahia após três meses de sua contratação. Durante a coletiva desta quinta-feira, o defensor destacou a satisfação de vestir a camisa tricolor e afirmou estar à disposição de Rogério Ceni para seguir na equipe titular.

“Estou muito feliz por já ter estreado. Me senti muito bem, sobretudo porque consegui ganhar ritmo de jogo. Me senti bem, a equipe jogou muito bem e sei que esse é o caminho a seguir. Quero continuar jogando, se o treinador quiser, e fiquei com uma sensação muito boa”, ressaltou.

O zagueiro também destacou sua versatilidade em campo, característica que já havia mencionado durante sua apresentação no Bahia. Segundo Marco Moreno, sua preferência é estar em campo, independentemente do lado da defesa em que atuar.

Sou um jogador que gosta muito de estar em campo. Anos atrás, eu jogava pelo lado esquerdo, e me sinto muito confortável atuando tanto pela direita quanto pela esquerda Marco Moreno - jogador do Bahia
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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia Marco Moreno

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