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E.C.VITÓRIA

Arcanjo vê copo meio cheio em empate do Vitória: "Pelo menos um ponto"

Leão da Barra ficou no 1 a 1 com o Corinthians na Neo Química Arena

João Grassi
Por
Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória
Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Titular absoluto do Esporte Clube Vitória, o goleiro Lucas Arcanjo comentou sobre o empate por 1 a 1 com o Corinthians, nesta segunda-feira, 19. Apesar do jejum fora de casa, o Leão da Barra se mantém cinco pontos distante da zona de rebaixamento.

De acordo com Arcanjo, existe uma dificuldade de jogar na Neo Química Arena por causa do "gramado rápido". Ele ainda comentou sobre as defesas que precisou fazer durante o jogo e parabenizou o preparador de goleiros Itamar Ferreira,

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"Aqui é sempre difícil jogar, pela questão do campo rápido e da torcida, mas sabemos da nossa força. A gente confia no nosso trabalho. Não conseguimos ganhar, mas pelo menos empatamos e levamos um ponto pra casa. Temos um jogo importante sábado e precisamos do apoio do nosso torcedor", disse Arcanjo ao Sportv.

"Parabenizar o trabalho do Itamar Ferreira e de todos os goleiros do elenco. Para eu poder manter o alto nível dentro de campo, o treino precisa ser de alto nível", completou o arqueiro.

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Próximo compromisso do Vitória

O Vitória volta a jogar no próximo sábado, 24, às 16h, contra o Athletico, no Barradão. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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