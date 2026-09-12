E.C.VITÓRIA
As 13 finais: Vitória busca repetir arrancada de 2024 e 2025 por vaga na Sula
Vitória emendou grande reação nas rodadas finais das últimas edições de Série A
Após derrotar o Grêmio na última segunda-feira, 7, no Barradão, o Esporte Clube Vitória encerrou uma sequência de quatro derrotas seguidas, sendo duas delas pelo Brasileirão. Para o Leão, voltar a vencer na 26ª rodada traz boas lembranças.
Durante as últimas edições do Campeonato Brasileiro, o Vitória entrou pressionado na rodada 26 por estar vindo de sequências negativas: três derrotas e um empate em 2024, além de três revés consecutivos em 2025.
Em ambos os casos, o Rubro-Negro saiu vencedor no seu 26º jogo e iniciou grandes campanhas de recuperação. Mais da metade dos pontos totais somados nos dois anos foram conquistados neste período dos 13 jogos finais.
Vitória na Série A 2024 — últimas 13 rodadas
- Atlético-GO 0x2 Vitória — 3 pts | 3 pts
- Vitória 1x0 Juventude — 3 pts | 6 pts
- Internacional 3x1 Vitória — 0 pts | 6 pts
- Atlético-MG 2x2 Vitória — 1 pt | 7 pts
- Vitória 1x0 Bragantino — 3 pts | 10 pts
- Vitória 2x1 Fluminense — 3 pts | 13 pts
- Athletico 1x2 Vitória — 3 pts | 16 pts
- Vitória 1x2 Corinthians — 0 pts | 16 pts
- Criciúma 0x1 Vitória — 3 pts | 19 pts
- Botafogo 1x1 Vitória — 1 pt | 20 pts
- Fortaleza 0x1 Vitória — 3 pts | 23 pts
- Vitória 1x1 Grêmio — 1 pt | 24 pts
- Flamengo 2x2 Vitória — 1 pt | 25 pts
- Total: 25 pontos
- Pontuação final: 47 pontos
- Colocação final: 11º
Vitória na Série A 2025 — últimas 13 rodadas
- Vitória 1x0 Ceará — 3 pts | 3 pts
- Vasco 4x3 Vitória — 0 pts | 3 pts
- Vitória 2x1 Bahia — 3 pts | 6 pts
- Santos 0x1 Vitória — 3 pts | 9 pts
- Vitória 0x1 Corinthians — 0 pts | 9 pts
- Cruzeiro 3x1 Vitória — 0 pts | 9 pts
- Vitória 1x0 Internacional — 3 pts | 12 pts
- Vitória 0x0 Botafogo — 1 pt | 13 pts
- Palmeiras 0x0 Vitória — 1 pt | 14 pts
- Sport 1x3 Vitória — 3 pts | 17 pts
- Vitória 2x0 Mirassol — 3 pts | 20 pts
- Bragantino 4x0 Vitória — 0 pts | 20 pts
- Vitória 1x0 São Paulo — 3 pts | 23 pts
- Total: 23 pontos
- Pontuação final: 45 pontos
- Colocação final: 15º
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Vitória vive cenário de estabilidade em 2026
O Vitória estava na zona de rebaixamento neste momento dos campeonatos de 2024 e 2025, tendo curiosamente os mesmos 25 pontos em ambas as oportunidades. Embora venha de um momento ruim em 2026, principalmente após a eliminação na Copa do Brasil, o cenário atual é diferente.
A equipe comandada por Jair Ventura já acumula 32 pontos no Campeonato Brasileiro 2026, com sete de vantagem para o Z-4. Se tiver o mesmo gás das campanhas mais recentes, o time baiano deve garantir vaga à próxima Copa Sul-Americana com tranquilidade.
Considerando a repetição dos aproveitamentos recentes, o Vitória terminaria o campeonato com 52 a 54 pontos. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), essa pontuação gera possibilidades entre 98 e 99% de conseguir vaga na Sul-Americana de 2027.
Mirassol x Vitória
Agora dentro do período em que costuma crescer na Série A, o Vitória visita o Mirassol neste domingo, 13, às 16h, no Estádio José Maria de Campos Maia. O duelo é válido pela rodada 27 do Brasileirão.