As 13 finais: Vitória busca repetir arrancada de 2024 e 2025 por vaga na Sula

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Após derrotar o Grêmio na última segunda-feira, 7, no Barradão, o Esporte Clube Vitória encerrou uma sequência de quatro derrotas seguidas, sendo duas delas pelo Brasileirão. Para o Leão, voltar a vencer na 26ª rodada traz boas lembranças.

Durante as últimas edições do Campeonato Brasileiro, o Vitória entrou pressionado na rodada 26 por estar vindo de sequências negativas: três derrotas e um empate em 2024, além de três revés consecutivos em 2025.

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Em ambos os casos, o Rubro-Negro saiu vencedor no seu 26º jogo e iniciou grandes campanhas de recuperação. Mais da metade dos pontos totais somados nos dois anos foram conquistados neste período dos 13 jogos finais.

Vitória na Série A 2024 — últimas 13 rodadas

Atlético-GO 0x2 Vitória — 3 pts | 3 pts

Vitória 1x0 Juventude — 3 pts | 6 pts

Internacional 3x1 Vitória — 0 pts | 6 pts

Atlético-MG 2x2 Vitória — 1 pt | 7 pts

Vitória 1x0 Bragantino — 3 pts | 10 pts

Vitória 2x1 Fluminense — 3 pts | 13 pts

Athletico 1x2 Vitória — 3 pts | 16 pts

Vitória 1x2 Corinthians — 0 pts | 16 pts

Criciúma 0x1 Vitória — 3 pts | 19 pts

Botafogo 1x1 Vitória — 1 pt | 20 pts

Fortaleza 0x1 Vitória — 3 pts | 23 pts

Vitória 1x1 Grêmio — 1 pt | 24 pts

Flamengo 2x2 Vitória — 1 pt | 25 pts

Total : 25 pontos

: 25 pontos Pontuação final : 47 pontos

: 47 pontos Colocação final : 11º

Atacante Osvaldo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória na Série A 2025 — últimas 13 rodadas

Vitória 1x0 Ceará — 3 pts | 3 pts

Vasco 4x3 Vitória — 0 pts | 3 pts

Vitória 2x1 Bahia — 3 pts | 6 pts

Santos 0x1 Vitória — 3 pts | 9 pts

Vitória 0x1 Corinthians — 0 pts | 9 pts

Cruzeiro 3x1 Vitória — 0 pts | 9 pts

Vitória 1x0 Internacional — 3 pts | 12 pts

Vitória 0x0 Botafogo — 1 pt | 13 pts

Palmeiras 0x0 Vitória — 1 pt | 14 pts

Sport 1x3 Vitória — 3 pts | 17 pts

Vitória 2x0 Mirassol — 3 pts | 20 pts

Bragantino 4x0 Vitória — 0 pts | 20 pts

Vitória 1x0 São Paulo — 3 pts | 23 pts

Total : 23 pontos

: 23 pontos Pontuação final : 45 pontos

: 45 pontos Colocação final : 15º

Vitória vive cenário de estabilidade em 2026

O Vitória estava na zona de rebaixamento neste momento dos campeonatos de 2024 e 2025, tendo curiosamente os mesmos 25 pontos em ambas as oportunidades. Embora venha de um momento ruim em 2026, principalmente após a eliminação na Copa do Brasil, o cenário atual é diferente.

A equipe comandada por Jair Ventura já acumula 32 pontos no Campeonato Brasileiro 2026, com sete de vantagem para o Z-4. Se tiver o mesmo gás das campanhas mais recentes, o time baiano deve garantir vaga à próxima Copa Sul-Americana com tranquilidade.

Considerando a repetição dos aproveitamentos recentes, o Vitória terminaria o campeonato com 52 a 54 pontos. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), essa pontuação gera possibilidades entre 98 e 99% de conseguir vaga na Sul-Americana de 2027.

Mirassol x Vitória

Agora dentro do período em que costuma crescer na Série A, o Vitória visita o Mirassol neste domingo, 13, às 16h, no Estádio José Maria de Campos Maia. O duelo é válido pela rodada 27 do Brasileirão.