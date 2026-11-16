Atacante do Vitória custaria R$ 4 milhões para não sair em 2027

Sem espaço no elenco rubro-negro, o atacante Alex Bruno tem futuro incerto no Esporte Clube Vitória e pode retornar ao ASA de Arapiraca em 2027. Rogério Siqueira, presidente do clube alagoano, explicou a situação do atleta de 27 anos.

De acordo com o dirigente, a possibilidade de Alex Bruno voltar a jogar pelo ASA não está descartada. Ele explicou que não há possibilidade do Vitória renovar o empréstimo do atacante, que deixará o Barradão se não for adquirido em definitivo por R$ 4 milhões.

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"A situação do Alex Bruno é a seguinte: ele tem um contrato com Vitória até o final da temporada e esse contrato dá direito do Vitória adquirir a compra de 60% dos direitos econômicos do atleta pelo valor de R$ 4 milhões. Essa proposta só serve para o Vitória. Para outros clubes, nós não estamos abertos, nem para o próprio Vitória, para um novo empréstimo", afirmou o presidente do ASA.

"A única hipótese do Alex Bruno não voltar para o ASA é ter uma negociação de venda mínima de 50% dos direitos econômicos, que hoje gira em torno de R$ 5 milhões. O passe dele está estipulado em R$ 10 milhões, e 50% do passe, que é a quantia mínima, é a única situação que termina com a saída", completou Rogério Siqueira.

Alex Bruno pelo Vitória

Anunciado há cerca de três meses, Alex Bruno chegou para ser a terceira opção de centroavante no elenco do Vitória. Destaque do ASA na Série D, o jogador chegou como uma alternativa de características diferentes em relação à Renê e Renato Kayzer.

Devido à disputa de posição ferrenha com dois atletas consolidados no clube, Alex atuou em apenas seis jogos pelo Leão e só foi titular em um.

Alex Bruno, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Ele acumula pouco mais de 100 minutos em campo, o que é equivalente a uma partida inteira e acréscimos.