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E.C.VITÓRIA

Atacante do Vitória custaria R$ 4 milhões para não sair em 2027

Jogador de 27 anos tem futuro incerto no Barradão

João Grassi
Por
Camisa do Vitória no gramado do Barradão
Camisa do Vitória no gramado do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Sem espaço no elenco rubro-negro, o atacante Alex Bruno tem futuro incerto no Esporte Clube Vitória e pode retornar ao ASA de Arapiraca em 2027. Rogério Siqueira, presidente do clube alagoano, explicou a situação do atleta de 27 anos.

De acordo com o dirigente, a possibilidade de Alex Bruno voltar a jogar pelo ASA não está descartada. Ele explicou que não há possibilidade do Vitória renovar o empréstimo do atacante, que deixará o Barradão se não for adquirido em definitivo por R$ 4 milhões.

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"A situação do Alex Bruno é a seguinte: ele tem um contrato com Vitória até o final da temporada e esse contrato dá direito do Vitória adquirir a compra de 60% dos direitos econômicos do atleta pelo valor de R$ 4 milhões. Essa proposta só serve para o Vitória. Para outros clubes, nós não estamos abertos, nem para o próprio Vitória, para um novo empréstimo", afirmou o presidente do ASA.

"A única hipótese do Alex Bruno não voltar para o ASA é ter uma negociação de venda mínima de 50% dos direitos econômicos, que hoje gira em torno de R$ 5 milhões. O passe dele está estipulado em R$ 10 milhões, e 50% do passe, que é a quantia mínima, é a única situação que termina com a saída", completou Rogério Siqueira.

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Alex Bruno pelo Vitória

Anunciado há cerca de três meses, Alex Bruno chegou para ser a terceira opção de centroavante no elenco do Vitória. Destaque do ASA na Série D, o jogador chegou como uma alternativa de características diferentes em relação à Renê e Renato Kayzer.

Devido à disputa de posição ferrenha com dois atletas consolidados no clube, Alex atuou em apenas seis jogos pelo Leão e só foi titular em um.

Alex Bruno, atacante do Vitória
Alex Bruno, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Ele acumula pouco mais de 100 minutos em campo, o que é equivalente a uma partida inteira e acréscimos.

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