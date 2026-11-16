Autor de gol em final, atleta encerra empréstimo e retorna ao Vitória

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Sob contrato com o Esporte Clube Vitória até o fim de 2027, o lateral-direito Claudinho defendeu o Sport por empréstimo na temporada de 2026. Embora tivesse uma opção de compra no contrato com o clube pernambucano, o defensor retorna normalmente ao Barradão.

Com o fim da participação do Sport na Série B do Brasileirão e o fracasso no acesso à Série A, Claudinho utilizou as redes sociais para se despedir do clube pernambucano. "Obrigado Sport", afirmou o atleta através da publicação de uma foto.

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Claudinho disputou 15 partidas pelo Sport no total, com um gol marcado e uma assistência distribuída. O Leão da Ilha teria que desembolsar R$ 3 milhões para comprar 50% dos direitos econômicos, o que não vai acontecer.

Apesar do retorno iminente, o Vitória ainda não decidiu se vai reintegrar o jogador de 26 anos para o elenco da próxima temporada.

Passagem de Claudinho no Vitória

Contratado por R$ 5 milhões junto ao Criciúma em 2024, Claudinho teve início promissor com a camisa do Vitória. Pouco depois, no entanto, passou por oscilações em campo e acabou perdendo espaço. Na sequência, conviveu com uma série de problemas físicos.

Por causa de uma grave contusão no joelho e problemas na recuperação, Claudinho ficou sete meses sem jogar entre 2025 e o atual ano. Chegou a entrar em campo duas vezes pelo Rubro-Negro na temporada 2026, antes de ser emprestado em julho.

No total, foram 33 partidas pelo Leão da Barra, com três gols marcados e uma assistência. Um desses gols, inclusive, foi na final do Campeonato Baiano de 2025.