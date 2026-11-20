O lateral-direito Claudinho, de 26 anos, não tem mais vínculo com o Esporte Clube Vitória. O jogador conseguiu uma liminar para rescindir o contrato com o clube baiano, que tinha validade até dezembro de 2027, e já está livre para negociar com outras equipes.

A decisão ocorre em meio a pendências financeiras do Rubro-Negro, que acumula salários atrasados com o atleta e ainda deve parte do valor de sua contratação ao Criciúma.

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A rescisão foi registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no início desta semana. Agora, o Vitória busca um acordo para tentar reverter a situação e restabelecer o vínculo com o jogador.

Claudinho havia sido contratado em 2025, quando o Vitória desembolsou R$ 5 milhões para adquiri-lo do Criciúma. A transferência foi realizada com a expectativa de que o lateral se tornasse uma opção importante para a equipe, mas sua passagem pelo clube acabou marcada por lesões, períodos afastado dos gramados e uma transferência por empréstimo ao Sport.

Com a rescisão, o jogador também teve encerrado o vínculo que mantinha com a equipe pernambucana.

Vitória tenta acordo para recuperar vínculo com lateral

Apesar da publicação da rescisão no BID da CBF, o Vitória ainda tenta encontrar uma solução para manter os direitos contratuais sobre Claudinho. O departamento jurídico rubro-negro confirmou o conhecimento da decisão e trabalha na possibilidade de um acordo que permita derrubar a liminar.

O principal problema envolve obrigações financeiras que não foram cumpridas pelo clube. Além dos salários devidos ao jogador, o Vitória ainda possui uma pendência com o Criciúma relacionada ao pagamento da transferência realizada em 2025.

Na época, o clube baiano investiu R$ 5 milhões para contratar o lateral, estabelecendo um vínculo que permaneceria em vigor até dezembro de 2027.

A rescisão antecipada representa, assim, um problema tanto esportivo quanto financeiro para o Vitória, que pode perder um jogador adquirido mediante investimento significativo sem receber qualquer compensação por sua saída.

Rescisão também encerra empréstimo ao Sport

Antes da decisão, Claudinho estava emprestado ao Sport, clube pelo qual vinha atuando na temporada de 2026. Com o encerramento do contrato principal mantido com o Vitória, o empréstimo à equipe pernambucana também foi encerrado.

Durante sua passagem pelo Leão da Ilha, o lateral disputou 15 partidas, marcou um gol e distribuiu uma assistência. A transferência havia representado uma oportunidade de ganhar sequência em campo depois de enfrentar problemas físicos durante sua passagem pelo futebol baiano.

Agora, com a rescisão registrada na CBF, Claudinho está livre para negociar diretamente com outras equipes, sem a necessidade de uma transferência intermediada pelo Vitória. O futuro do lateral, entretanto, ainda não foi anunciado.

Passagem pelo Vitória teve gol em Ba-Vi decisivo e lesões

Contratado em 2025, Claudinho chegou ao Vitória após se destacar pelo Criciúma e passou a disputar espaço na lateral direita do elenco rubro-negro. Ao longo de sua passagem pelo clube baiano, o jogador entrou em campo 33 vezes, marcou três gols e deu uma assistência.

Um dos momentos de maior destaque aconteceu na final do Campeonato Baiano de 2025, quando balançou as redes contra o Bahia. Apesar do gol, o Vitória terminou a competição com o vice-campeonato diante do rival.

A sequência do lateral, entretanto, foi comprometida por problemas físicos. Entre 2025 e 2026, Claudinho passou quase sete meses sem disputar partidas oficiais, período em que enfrentou uma lesão no joelho e outra no tornozelo.

Os afastamentos impediram que o jogador tivesse uma sequência regular de atuações e contribuíram para sua perda de espaço na equipe. Posteriormente, o lateral foi emprestado ao Sport, onde buscava recuperar o ritmo de jogo.

Vitória vive problemas em reta final de temporada

A saída de Claudinho acontece enquanto o Vitória disputa as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026. Em campo, o Rubro-Negro vem tentando se afastar da zona de rebaixamento. Na rodada mais recente, venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, em partida que marcou a estreia do técnico Rafael Lacerda no comando da equipe.

Fora das quatro linhas, entretanto, o clube precisa resolver a situação contratual do lateral e as pendências financeiras relacionadas à negociação.

Enquanto não houver uma nova decisão ou acordo entre as partes, o jogador permanece livre no mercado, encerrando uma passagem pelo Vitória que terminou antes do prazo inicialmente previsto em contrato.